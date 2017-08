Ribera fue elegido como presidente interino del fútbol profesional

Con el apoyo de ocho de 12 clubes, el Congreso Superior eligió al dirigente Carlos Ribera, de Oriente Petrolero, como presidente interino del fútbol profesional, en Santa Cruz, tras la renuncia de Marco Peredo (Blooming) en medio de una crisis institucional y un paro de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

"Acá tenemos que pelear por nuestro fútbol, queremos unidad, no pelea y estamos con el fútbol parado y necesitamos trabajar de manera inmediata", fueron las primeras palabras de Ribera como mandamás del profesionalismo.

Los clubes que apoyaron a Ribera fueron: Bolívar, Oriente Petrolero, Wilstermann, Blooming, Universitario, San José, Guabirá y Sport Boys, por la cantidad de asistentes se consiguió el quórum necesario para instalar el Consejo Superior y posesionar al nuevo Comité Ejecutivo.

Con Ribera encabezando a los clubes, también están: Wilson Martínez (San José) como primer vicepresidente, Oscar Torrico (Wilstermann) como segundo vicepresidente, Raúl Chávez (Universitario) como tesorero y Roberto Paz (Blooming) como secretario General.

Ribera mencionó que:"Tenemos que solucionar el tema de la huelga de jugadores, tenemos que tratar de que el torneo se juegue el fin de semana y seguir con el trabajo que hizo Peredo".

La elección de Ribera y sus colaboradores fue cuestionada por Freddy Téllez (The Strongest), hasta hace poco secretario General, y a nombre de su entidad, desconoce al nuevo Comité. "No pudimos caer más bajo; haremos todo lo posible dentro de la norma para anular esta decisión".

Téllez (desde su perspectiva, por reglamento debía asumir el cargo) denunció que no le dejaron participar en la reunión en su calidad de secretario General, porque, de acuerdo a los registros de la Liga su persona faltó a cuatro reuniones del Consejo, siendo el límite tres ausencias justificadas, y el dirigente paceño pedirá que le muestren las actas de esos cuatro consejos. El mismo hecho se produjo con Issac Tejerina (tesorero).

En su calidad de presidente del fútbol profesional, Ribera también asumirá la presidencia interina de la Federación Boliviana de Fútbol (Fbf) hasta el 15 de septiembre, fecha en la cual se llevará adelante los comicios.

"Ese será el segundo paso; se tiene que hacer la votación", comentó Ribera sobre su ascenso al principal cargo federativo. "Si bien durará un mes este interinato, esperemos que sea el tiempo suficiente para unirnos los clubes y las asociaciones", concluyó.

En horas de la mañana, Peredo hizo oficial su renuncia al cargo de manera irrevocable, cansado de los problemas, las deudas de los clubes con los jugadores, el paro y el conflicto entre los frentes postulantes a la presidencia de la Federación.

"Es una decisión irrevocable y no voy a cambiar, me voy de la presidencia de la Liga y de la Federación, no del fútbol. Hagan lo que quieran, levantó mi pelota y me voy a jugar a otro lado. Esto es un carnaval", declaró Peredo.

Peredo agregó que:"Estamos jugando con el sentimiento de millones de ciudadanos en el país, no me siento frustrado ni amargado, porque de mi parte he hecho todo lo que pude hacer en este año, pero trabajar ha sido difícil; había mucha oposición a que se unifique el fútbol, a que se democratice y hay gente que se opone, que vive de eso".