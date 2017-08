Se reinicia el campeonato Clausura

Tras llegar a acuerdos entre directivos del fútbol profesional y Futbolistas Agremiados de Bolivia, este fin de semana se reanuda el campeonato Clausura con el desarrollo de la quinta fecha (seis partidos) a disputarse entre el sábado y domingo. Entre tanto queda pendiente la reprogramación de la primera jornada del torneo que fue frenado por Fabol por deudas económicas a los jugadores.

"Solucionamos el inconveniente en un tiempo records, apagamos el primer incendio, esperemos que de aquí en adelante no se tengan nuevamente estos problemas que se presentaron. Estamos agradecidos con Fabol por la apertura que mostraron y que permite que el desarrollo del campeonato continúe como está programado", declaró Carlos Ribera, titular interino de la Liga, tras la reunión que se desarrolló este jueves en la ciudad de Santa Cruz.

Con esas declaraciones el directivo garantizó la continuidad del campeonato del que ya se disputó tres fechas, no se jugó la primera que estaba reprogramada para el miércoles, pero Fabol frenó la realización de los partidos ya que las deudas eran superior a 100 mil dólares de parte de ocho equipos con los que finalmente se llegó a un acuerdo.

"Tomamos determinaciones rápidas para no ahondar más este tema que nos llevaría a un callejón sin salida, pero ya está solucionado con los compromisos de los dirigentes de cumplir con lo que se pactó. El cien por ciento de los clubes arregló, no hay nada más que analizar, seguramente pasarán dos o tres días para que se puedan firmar los cheques, ya que con el cambio debe registrarse el reconocimiento", añadió el directivo.

Ante la determinación este fin de semana se jugarán los siguientes partidos: sábado 19 de agosto, Wilstermann con San José (15:00), The Strongest con Petrolero (17:15, este partido se disputará en el estadio Rafael Mendoza Castellón) y Sport Boys con Universitario. Mientras que el domingo se enfrentarán Blooming con Guabirá (19:30), Real Potosí con Bolívar (15:00) y San José con Oriente Petrolero (17:15).

"Cumplimos un primer objetivo, el fútbol tiene que continuar, esperemos que de aquí para adelante hablemos sólo de este deporte que es tan lindo y que reúne a muchos aficionados", destacó el directivo. Quien además destacó la apertura de los dirigentes. De igual manera adelantó que se reunirán con los ejecutivos de la empresa que tiene los derechos de transmisión de los partidos del campeonato profesional. "Conversaremos con ellos, por lo pronto el campeonato se reinicia".

El día miércoles Ribera tomó el mando del entre profesional en sustitución de Marco Peredo quien renunció a la presidencia de la Liga, también dejó el cargo de la Federación Boliviana de Fútbol. "Escuchamos que este Comité Ejecutivo tiene vicios de nulidad, eso no es el problema, lo que uno quiere es trabajar este corto tiempo, para cumplir con lo que uno de traza. Los dirigentes que no vivimos del fútbol también somos metidos en la misma bolsa, no me interesa que me califiquen de ilegal, hoy colocamos el pecho a la balas".