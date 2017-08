¡Quién protege! al exjuez Fernando Rivadeneira

Redacción JORNADA lunes 21, agosto 2017

archivo

El pueblo boliviano, reclama y exige administración legal prístina, con operadores de justicia apegados a lo que no mancha "a la servidumbre a la Ley". Ese pueblo se jala los cabellos al saber que hasta la fecha, pasados más de cinco semanas de los hechos sangrientos ocurridos en Santa Cruz con el asalto a la joyería Eurochronos (en Santa Cruz de la Sierra), planificado, en cuadrilla, con ventaja, alevosía y sangre fría, portando armas de uso letal, tipo militar, encabezado por un avezado antisocial brasileño, remitido por un juez del crimen de Riberalta a La Paz, para que sea internado en la "cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro", fuera liberado, sin competencia, por el exjuez Fernando Rivadeneira, quien fungía como juez Noveno en lo Penal Cautelar, disponiendo que tenga detención domiciliaria en otra jurisdicción ajena al Distrito de La Paz, no se sabe quiénes fueron sus garantes y si estos fueron aprehendidos y llevados ante un fiscal para que, en su calidad de garantes, respondan por la actividad que encabezó Da Silva como principal autor, que no portaba pasaporte y no tenía trabajo lícito conocido en Bolivia.