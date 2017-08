Pedro Pascal se enfrentará a Denzel Washington en "The Equalizer 2"

El actor chileno Pedro Pascal será el villano del thriller "The Equalizer 2" que protagonizará Denzel Washington, informó el medio especializado Variety.

El cineasta Antoine Fuqua, que ya dirigió "The Equalizer" (2014), tomará las riendas de esta secuela que volverá a contar las aventuras del ex agente especial Robert McCall (Washington).

El filme "The Equalizer" estaba basado en una serie homónima de los años 80 y recaudó en todo el mundo 192 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

El estreno de "The Equalizer 2" está previsto para septiembre del próximo año.

Esta cinta supondrá para Pascal un nuevo paso en su notable ascenso en Hollywood tras sus papeles en las series "Game of Thrones" y, sobre todo, "Narcos", en la que interpreta al agente de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) Javier Peña.

El año pasado estrenó "The Great Wall", junto a Matt Damon; y en septiembre presentará "Kingsman: The Golden Circle", la continuación de "Kingsman: The Secret Service" (2014) que contará en su elenco con Taron Egerton, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore y Colin Firth.

El chileno también tiene en el horizonte la película "Triple Frontier" del cineasta J.C. Chandor ("Margin Call", 2011).