César Farías niega acuerdo para volver al banco de The Strongest

El exseleccionador venezolano César Farías negó que exista un acuerdo para que retorne al banquillo del The Strongest si se resuelve favorablemente la apelación a la sanción de dos años que le impuso un tribunal boliviano, como afirmaron algunos dirigentes del club.

"Es mentira que cuando salga el fallo yo retorne porque eso fue lo que se quiso vender en la calle", sostuvo Farías en una rueda de prensa en La Paz que marcó su despedida de Bolivia.

Insistió en que su desvinculación del equipo ׳atigrado׳ se debe a que concluyó su contrato y no a que lo hayan echado, o a que decidiera marcharse.

Agregó que si en algún momento decidiera volver al fútbol boliviano, no sería "de inmediato".

"Son once puestos de trabajo que he tenido y en ninguno he vuelto, obviamente también porque he apuntado a otras cosas. Y no quiere decir que no pueda volver, sí puedo volver, pero mi edad todavía me permite seguir avanzando un poco", manifestó el técnico.

El contrato de Farías con el equipo boliviano terminó a principios de agosto, tras el partido contra el Lanús argentino que marcó su eliminación de la Copa Libertadores.

En julio, el Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga boliviana sancionó al venezolano con dos años de suspensión por una supuesta agresión a un dirigente de Oriente Petrolero en 2016.

Farías reiteró que se cometió un "exceso notorio" en este caso y expresó su confianza en que ganará la apelación.

También negó que haya un acuerdo para ser el seleccionador de Bolivia si el presidente del The Strongest, César Salinas, llega al máximo cargo en la Federación Boliviana de Fútbol.

"Yo prefiero buscar otros derroteros y otros caminos. Si me preguntas ahorita. Yo respeto a este país, quiero a este país, si en algún momento me tocara poder contribuir en algo, lo quisiera hacer, pero hay muchos factores que tendrían que sumar para ello", insistió.

Aseguró que no tuvo nada que ver con la llegada al The Strongest de su hermano Daniel Farías y lamentó la forma en que fue presentado, pese a la trayectoria que tiene.

"Hoy se le presenta como que es un cualquiera, como que vino porque yo lo propuse y creo que le están haciendo daño al club, a él y a los jugadores con eso", sostuvo.

Señaló que "es mentira" que Daniel Farías deba seguir "una línea de trabajo" para dar continuidad a la labor que hizo en el tigre porque, según dijo, "él tiene su propia capacidad, tiene su propio pensamiento".

El exseleccionador venezolano ofreció disculpas por "cualquier exceso" derivado de su pasión por el fútbol y agradeció el apoyo de los jugadores y la hinchada.

Bajo el mando de Farías, el The Strongest logró el campeonato del segundo semestre de 2016, fue subcampeón del reciente torneo Apertura y llegó a octavos de final en la Libertadores.