Conamype marcha desde Patacamaya contra la venta de ropa usada

Decenas de afiliados a la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype) iniciaron ayer una marcha desde la localidad de Patacamaya hacia la ciudad de La Paz, para exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de un proyecto de ley para frenar la comercialización de ropa usada con el apoyo de los gobiernos municipales, entre otras demandas, informó el secretario ejecutivo, Humberto Baldiviezo.

Los marchistas, que recorrerán unos 100 km, es decir tres días de caminata para llegar a la ciudad de El Alto, buscan defender la producción nacional y la economía del país, reiteró Baldiviezo.

"Hasta la fecha vemos el no importismo del Ministerio de Desarrollo Productivo quien ya debía comenzar a trabajar para la viabilización y buscar concertación con el Gobierno para la promulgación de la Ley de asignación de competencias", señaló el dirigente desde la marcha.

"Estamos comenzando a marchar con el único fin de proteger la producción nacional, comercializar lo nuestro es hacer patria y defender la economía en el país", remarcó.

Baldiviezo anunció que la marcha de los micro pequeños empresarios llegará este jueves a la Sede de Gobierno para exigir a la ALP el tratamiento del proyecto de Ley de control de la venta de ropa usada que fue suspendida en mayo último.

"Habrá una protesta generalizada donde marcharán miles de microempresarios en todos los departamentos pidiendo que se viabilice la ley de asignación de competencias, donde a los gobiernos municipales puedan obligarlos a que no se pueda comercializar más una mercadería ilícita en el país como la ropa usada", puntualizó.

El proyecto de ley de asignación de competencias fue presentado por el vicepresidente Álvaro García Linera en mayo, el mismo transfiere competencias a los municipios y demás instituciones para que puedan realizar el control y decomiso de las prendas usadas en todos los municipios y territorios de Bolivia. Actualmente el tratamiento de la norma se encuentra paralizado en el Legislativo.

Entre otras demandas se encuentra la creación del fondo Mype, la reglamentación de la Ley Mype, así como una propuesta para trabajar la cumbre de la revolución productiva manufacturera industrial.

Baldiviezo al lamentar que el Gobierno hasta el momento no tenga una política para industrializar el sector manufacturero indicó que "el sector es la columna vertebral del país, que viene generando más del 83% del empleo, pero no existe una política desde el Gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo al cual nosotros pertenecemos, no hay ni un programa, ni una política clara que pueda comenzar la industrialización (de la manufactura) en nuestro país", enfatizó.

Finalmente, anunció que el jueves presentará una propuesta al Ministerio de Desarrollo Productivo y al Gobierno sobre "algunos cambios estructurales" para buscar programas y proyectos.