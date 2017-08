García reta a Piérola a probar denuncias sobre bases militares en Bolivia

La diputada opositora del PDC, Norma Piérola, aseguró que en el país hay bases militares extranjeras, García Linera le retó a que pruebe sus acusaciones de lo contrario renuncie o pida disculpas.

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, desafió ayer lunes a la diputada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, a constatar la denuncia que realizó sobre la existencia de bases militares extranjeras en Bolivia, de no hacerlo la emplazó a pedir disculpas o a renunciar por "decencia"; la legisladora aceptó el reto.

Piérola, en medio de la interpelación al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sobre el número de efectivos militares desplazados en representaciones diplomáticas, denunció que en Bolivia existen bases militares extranjeras, versión que fue refutada enfática e inmediatamente por García Linera, quien puso a disposición un avión para que se verifique la denuncia, junto a los medios de comunicación.

"Deme un lugar, no base norte o sur, un lugar con nombre y apellido para subirnos al avión, ir con la diputada, con toda la prensa y si es que hay una base militar extranjera ahí el vicepresidente dice me voy a mi casa y si no hay una base militar la diputada por decencia debería renunciar o pedir disculpas a los asambleístas por hablar tonterías", enfatizó García Linera.

A lo que la diputada dijo: ¡Listo. Perfecto! El Vicepresidente manifestó que José Alberto Gonzales presidirá la Asamblea mientras una comitiva conformada por García Linera, Piérola y los medios de comunicación se trasladarían a la zona donde supuestamente hay base militar.

La diputada Piérola ser acercó hasta donde el Vicepresidente para intentar mostrar algunos documentos, en los que no especificaba la ubicación de una base militar extranjera en territorio boliviano.

La interpelación al ministro Ferreira fue planteada además de Piérola, por Rose Marie Sandoval y Amilcar Barral para que explique el supuesto envió de militares a Venezuela; la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana para la Conferencia Mundial de los Pueblos y sobre los miembros de las FFAA en trabajos de la lucha

Después de ese episodio, el presidente de la Asamblea exhortó, insistentemente, a los asambleístas a ser responsables al formular sus denuncias, tomando en cuenta que deben sustentarse en pruebas reales, objetivas y que puedan verificarse.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que la denuncia de la diputada opositora es una "mentira y falacia enorme".

"Si alguien tiene una denuncia mínimamente tiene que tener una prueba, no un mapa borroso", subrayó.

Añadió que una vez que Piérola no pudo demostrar lo que había denunciado, intentó evadir su responsabilidad y mostrarse como víctima de lo sucedido.

"La diputada Piérola se victimiza cuando el país es la única víctima de las mentiras y de las afirmaciones no probadas que realiza", agregó.

La titular de la Cámra Baja afirmó que la diputada opositora tiene que demostrar que hay una base militar extranjera en el país.

A su turno, Piérola, entre lágrimas, afirmó que la documentación que tiene como respaldo se refiere a acuerdos de 2007 suscritos entre Venezuela y Bolivia, en el marco del ALBA para la construcción de bases militares.

"Tengo toda la documentación que puedo entregar para demostrar todos los acuerdos que se suscribieron entre Bolivia y Venezuela", señaló.

Piérola aseveró que continuará denunciando hechos irregulares y dijo que no la callarán con "amedrentamientos".