El celeste y el toro protagonizarán un encuentro para el infarto

Los equipos de Bolívar y Sport Boys protagonizarán uno de los partidos más complicados de la sexta fecha del campeonato Clausura, pues cada uno quiere sumar de tres en tres para de esa manera recuperar espacios en la tabla de posiciones. El compromiso fue pactado para este jueves desde las 20:00 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, donde la dirigencia también busca el respaldo de sus hinchas por lo que anunciaron gancho (con un boleto entran dos aficionados).

Para el equipo que dirige el técnico español Beñat San José Gil no es un partido más, es de esos que no pueden perder, saben que aún están en la mira de los exigentes hinchas por los malos resultados que sufrieron desde el inicio del campeonato, además también son observados atentamente por la dirigencia celeste ya que el décimo puesto que ocupa la plantilla no es del agrado de los directivos.

Como si esa exigencia fuese poco, la Academia enfrentará a una plantilla que estrenará entrenador (Sergio Apaza), quien además conoce como la palma de su mano el juego del plantel paceño, por lo que ya anticipó un juego rápido y sin descuidar las tres líneas para así salir vencedores de un reducto que se hace complicado.

Para el partido el técnico San José descartó el ingreso de Luis Gutiérrez, quien no se recuperó de un desgarro lo que no le permitirá ser tomado en cuenta desde hace tres fechas, otra variante en el plantel sería en el mediocampo ya que el uruguayo Mauricio Prieto se recupera de un golpe en el cuerpo por un choque en el partido que jugaron en Potosí y está en observación. Entre tanto aún no serán tomados en cuenta Pedro Azogue y Leonel Morales también por lesiones.

El jugador sería reemplazado por Leandro Maygua quien ante Real Potosí fue tomado en cuenta en el segundo tiempo, por lo demás no se advirtió más variantes con relación al elenco que ganó en la Villa Imperial el domingo día que se reencontraron con la victoria después de cuatro fechas y que además había generado muchas críticas en contra de los jugadores celestes.

Mientras tanto, en el equipo de Sport Boys la alineación es una incógnita, el entrenador interino Apaza no tuvo tiempo para las modificaciones, el lunes tomó las riendas del plantel tras la renuncia de Pablo Caballero, aunque también es verdad que él conoce a la plantilla de Warnes, ya que fue parte del cuerpo técnico saliente. "Hay que ser inteligentes y manejar la pelota para hacer daño en el momento que sea oportuno".

Oscar Maldonado (Cochabamba), dirigirá el encuentro con el respaldo de Ariel Guizada y Alfredo Gutiérrez.