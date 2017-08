"Game of Thrones" bate de nuevo su récord de audiencia

"Game of Thrones" cerró el domingo su séptima y penúltima temporada con un capítulo que supuso un nuevo récord de audiencia para esta exitosa serie al lograr 16,5 millones de espectadores en total en Estados Unidos, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Esta cifra incluye tanto el estreno en televisión del episodio como las repeticiones durante la madrugada y las reproducciones por "streaming" (emisión en línea).

El capítulo titulado "The Dragon and The Wolf", de 81 minutos de duración, congregó a 12,1 millones de personas ante su estreno en el canal televisivo HBO, lo que supone un 36 % más que el dato de audiencia obtenido por el último episodio de la anterior temporada, que reunió a 8,9 millones.

También superó a la audiencia televisiva del capítulo quinto de esta temporada, titulado "Eastwatch", que había establecido el último récord de "Game of Thrones" hasta ahora con 10,7 millones.

Sin contar con la aportación de este episodio final, puesto que en los próximos días se incorporarán nuevos espectadores a través de sus emisiones en diferido o en la web, la séptima temporada de "Game of Thrones" ha registrado de media 30,6 millones de espectadores por capítulo.

Esta serie de fantasía épica basada en las novelas de George R.R. Martin es la gran superproducción de la televisión actual y concluirá con una octava temporada que todavía no tiene fecha de estreno.