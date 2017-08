Nacionalización genera $us 1.280 millones de renta petrolera para el Beni

Trinidad, (JORNADA) miércoles 30, agosto 2017

La estatal YPFB generó una renta petrolera de $us 1.280 millones en favor del departamento del Beni durante once años de la Nacionalización de los Hidrocarburos, a diferencia de los gestiones anteriores al 2005 que sólo alcanzaron $us 58,27 millones, informó el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Óscar Barriga Arteaga.