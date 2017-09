Determinan fianza de Bs 60 mil para el exviceministro Carlos Aparicio

El juez Primero de Instrucción en lo Penal, René Conde, rechazó ayer la petición de la Fiscalía de recluir de forma preventiva al que fuera viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, relevado de su cargo tras atropellar el domingo a una niña en la ciudad de Sucre, cuando el país celebraba el Día del Peatón.

Conde determinó otorgar medidas sustitutivas al exviceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, acusado por lesiones graves y gravísimas, después de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Sucre, en el que una niña de tres años resultó herida tras ser atropellada.

"Concluyó con la aplicación de medidas sustitutivas, toda vez que se determinó la autoría con probabilidad, sin embargo, se desvirtuó los riesgos procesales de fuga y obstaculización", informó.

Conde indicó que Aparicio está obligado a cancelar una fianza de 60.000 bolivianos, presentarse cada 15 días al juzgado, además de la anotación de un bien inmueble y cumplir con todos los gastos emergentes hasta el restablecimiento de la salud de la menor de edad y otros trámites legales de rigor.

La defensa del exviceministro destacó que éste no tiene antecedentes penales ni policiales, no se dio a la fuga, socorrió a la víctima y está corriendo con los gastos de curación de la niña.

Por su parte, Aparicio lamentó ese incidente y aseguró que le preocupa la salud de la menor afectada, más allá de su situación jurídica.

"Es muy triste, es muy lamentable lo que ha sucedido, en este momento estoy sufriendo la depresión respecto a la situación de la salud de la niña, no me interesa mi situación legal, lo único que me interesa es el restablecimiento de la niña, en este momento no me siento liberado en absoluto de nada, porque la niña todavía está hospitalizada, la niña está en estado de coma", complementó.

"Desde un principio estamos abocados a eso, estamos encargándonos de toda la curación, el auxilio, no solo durante la recuperación, sino su total restablecimiento, es mi obligación moral hacer el seguimiento durante toda la vida a esta bebe", puntualizó Aparicio.

El domingo, cerca de las 11h45, Aparicio protagonizó un accidente en la avenida Martín Cárdenas, de la ciudad de Sucre, cuando el vehículo que manejaba iniciaba su marcha y no se percató que la menor estaba cerca de una de las llantas del motorizado.

El mismo día varias ciudades bolivianas celebraban el Día del Peatón y el Ciclista con el objeto de ayudar a reducir la contaminación del medioambiente.

Aparicio fue reemplazado el lunes por Gonzalo Trigoso y según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya había presentado su dimisión el pasado viernes antes que ocurriera el accidente.