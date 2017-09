Votar en blanco o nulo es un derecho legítimo del pueblo

"Lo que expresamente no está prohibido por la Constitución Política del Estado Plurinacional, está permitido", aseveran letrados. Denuncian que el TSE intenta confundir a la población.

"La declaración del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, permite que el pueblo se dé cuenta que éste pretende amordazar la libre expresión y el derecho de hacer campaña por el voto blanco o nulo para las próximas elecciones judiciales -como hacen corporativamente el Conalcam, Bartolina Sisa y otras organizaciones afines al partido oficialista-, incitando a votar por quienes están en listas, proclives al partido gobernante", señaló el senador Edwin Rodríguez.

Dicho legislador denunció oportunamente que la Comisión evaluadora de aspirantes a la magistratura actuó obedeciendo instructivas partidarias, como se comprobó durante la sesión del plenario, en la que vía internet, diputados y senadores del MAS tenían los nombres de quienes debían ser calificados para la nominación, además, aseveró, que la Presidenta de la Comisión hija del exministro Salvatierra del MAS, hizo designar como candidatos a quienes luego "salven a su padre del proceso de responsabilidades".

Abogados del foro paceño afirmaron que "ninguna instructiva, resolución, circular, que emane del Tribunal Supremo Electoral, coartando el derecho legítimo del pueblo a votar por blanco o nulo, puede ser aceptado, por cuanto en la pirámide de la construcción de las leyes está en primera instancia la Constitución Política del Estado, a la cual deben supeditar sus actos todos los miembros electorales, bajo pena de ser demandados por desobediencia al mandato del soberano y lo aprobado por asambleistas constituyentes".

Intentar se conozca solo hoja de vida de postulantes departamentales es ilegal

Diputados de UD denunciaron que el TSE intenta confundir a la población al anunciar, mediante uno de sus asesores jurídicos, que solo se haría conocer en la papeleta de voto, en cada departamento, la hoja de vida de postulantes departamentales y no del total de los nominados en lista.

Las elecciones judiciales son generales y por ende no pueden parcelar, es anómalo el criterio del TSE, intentar que la población a nivel nacional no se informe sobre el total de los listas y sus currículos, de sobra se sabe que todos son afines al partido de Gobierno y para confundir lo quieren hacer en forma departamental para luego sumar sobre el total, es decir que si un postulante de Oruro, Santa Cruz, Beni, tiene antecedentes negativos y que en La Paz, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Cochabamba, Pando, la población los repudia, cuando vote se sumará arbitraria e ilegalmente como si hubieran votado en favor de quienes no conoce o que los repudia.

"El TSE, quiere hacer una maniobra para favorecer a candidatos departamentales, en desmedro de lo que significa elecciones generales", advirtieron.

"Por ello es importante que la población vote en blanco o nulo, porque se demuestra una vez más que el árbitro, TSE, está parcializado con el partido gobernante", afirmaron Gonzalo Barrientos y Wilson Santa María.