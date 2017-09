La COB convoca a movilizaciones en apoyo de Achacachi

Guido Mitma, ejecutivo del ente matriz de la clase trabajadora, aseveró: "el Gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas, permite que humildes mujeres estén en vigilia y no investiga a un elemento corrupto como es Ramos". Exige dejar sin efecto la elevación del 3/% de impuesto a energía eléctrica y repudia al pro-oficialista Defensor del Pueblo.

La situación política del Gobierno se encuentra a nivel de hipertensión alta con el pedido de pobladores de la provincia Omasuyos al que se suman otros sectores, entre ellos los indígenas del Tipnis, magisterio urbano, mujeres campesinas y ahora la Central Obrera Boliviana, que "exigen al gobierno se investigue al alcalde Edgar Ramos y se lo procese por corrupción".

Vamos a salir en manifestación de protesta, a nivel nacional, en apoyo de los Achacacheños, porque no se puede seguir amparando a un sujeto que hace escarnio de la voluntad popular, dijo Mitma.

Miembros de la COB informaron que se remitió circulares a todas las Centrales Departamentales para que respalden el pedido de renuncia del alcalde Ramos, que efectúan los pobladores de Achacachi y su enjuiciamiento penal por delitos de corrupción, malversación de fondos municipales y otros delitos.

En dicha manifestación también exigiremos se deje sin efecto el impuesto del 3% a energía eléctrica y la renuncia del Defensor del Pueblo pro-oficialista, que atenta contra el fuero sindical e intenta se descabece toda protesta de las organizaciones sociales, enfatizaron.

Contradictoria posición del Ministerio de Gobierno

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que ningún fiscal será enviado a Achacachi para investigar sobre la denuncia de corrupción del alcalde Ramos, "porque no existen las condiciones de seguridad para ese cometido", afirmando "no voy a poner en riesgo la vida de ninguno de mis fiscales".

En contra ruta el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, del Ministerio de Gobierno, dijo que solicitará al Ministerio Público que en forma inmediata se constituyan fiscales en Achacachi para investigar sobre una supuesta toma de rehén de un denominado poncho rojo y nada dijo sobre si también deberían investigar al alcalde.

Según dirigentes de Achacachi, esas contradicciones de servidores públicos del aparato gubernamental hacen concluir que el Gobierno ampara al alcalde Ramos y pretende seguir apresando a dirigentes cívicos.

Al respecto varias mujeres que hacen vigilia en la ciudad de La Paz, afirmaron "que no existe ningún rehén y que el llamado poncho rojo, de mutua voluntad se plegó al bloqueo que hacen los achacacheños, que vayan los fiscales y el Viceministro de Gobierno, el pueblo los recibirá con flores y alfombras, pero que vayan también a investigar los actos dolosos del alcalde Ramos, el Viceministro miente, no han ningún rehén, no necesitamos rehenes, el pueblo consciente de los hechos pide la renuncia del alcalde Ramos, nadie nos puede digitar como lo hacen con el viceministro Quiroga, lo que quiere es reprimir a quienes están bloqueando, pero nosotras las mujeres de Achacachi estaremos vigilantes y seguiremos en vigilia hasta que el alcalde del MAS sea procesado y nuestros dirigentes cívicos sean liberados, el Gobierno dice que se está desinflando la protesta, no quiere ver que cada día se suman a nuestra causa nuevas organizaciones sociales y laborales.

"Para la marcha de la Central Obrera Boliviana, llegarán miles de mujeres y también pobladores de Omasuyos y de las otras provincias, somos un pueblo pacífico, por eso estamos sentadas sin atentar contra nadie, el pueblo paceño nos alienta y sabe que nuestro sacrificio es por una causa justa, seguiremos en la lucha", indicaron.