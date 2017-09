Dirigente Poncho Rojo niega estar de rehén de achacacheños

Un dirigente indígena boliviano negó ayer haber sido secuestrado por los manifestantes que bloquean desde hace 19 días en el Altiplano una de las carreteras que conecta al país con Perú, como lo denunciaron autoridades nacionales.

En declaraciones al canal privado ATB, el dirigente Modesto Clares, del grupo aimara de los "Ponchos Rojos", aseguró que se encuentra por voluntad propia en uno de los puntos de bloqueo junto a manifestantes del pueblo de Achacachi, en el departamento de La Paz (oeste).

"No voy a hablar mentiras, no me tocaron, (no hubo violencia) de ninguna manera. Yo vine de forma voluntaria, como soy autoridad electa, ellos respetan", señaló Clares.

La denuncia del supuesto secuestro del dirigente fue realizada por la Defensoría del Pueblo, cuya actuación en el conflicto ha sido cuestionada por los pobladores de Achacachi, y por el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

"Hay una persona secuestrada, se ha confirmado, es de los Ponchos Rojos. Está retenida en el punto de bloqueo en el sector de Warisata. Se va a coordinar para que el Ministerio Público conforme una comisión de fiscales y se investigue. Esto es un delito flagrante", dijo Quiroga a los medios.

Entretanto, la Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que la familia de Clares informó que el dirigente fue "secuestrado" la tarde del martes en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

Según la misma fuente, el hombre fue golpeado, "maniatado" y que permanecía encerrado en un vehículo de tipo minibús "en calidad de rehén" en uno de los puntos de bloqueo.

En la conversación que tuvo con ATB, Clares reconoció que se encontró con algunos manifestantes en El Alto, quienes le instaron a unirse a los bloqueos.

"Yo voluntariamente me subí, no he sufrido ninguna agresión, ni tampoco (hubo) ningún cruce de palabras. Llegué y conversamos con los hermanos que estaban allí, los vecinos de Achacachi, los transportistas, los gremialistas", señaló el líder indígena.

Clares pidió al Gobierno nacional que busque una solución al conflicto en Achacachi.

Los manifestantes de Achacachi reclaman la destitución de su alcalde, el oficialista Edgar Ramos, por supuesta corrupción, y que sean puestos en libertad tres dirigentes vecinales que se encuentran recluidos por encabezar protestas anteriores.

Ramos ha negado las acusaciones de sus detractores y ha asegurado que no renunciará.

La carretera bloqueada conecta a La Paz y El Alto con el pueblo de Copacabana, situado a orillas del lago Titicaca, compartido con Perú, que es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia y alberga un santuario mariano.

Los bloqueos han dejado hasta el momento pérdidas superiores a los 3 millones de dólares a Copacabana, reportó ayer el Ministerio de Culturas y Turismo.