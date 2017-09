Flores es baja por un mes y Raldes se perdería el partido del domingo

El médico del plantel de Bolívar, Guillermo Aponte informó la gravedad de la lesión que sufrió el jugador Jorge Enrique Flores quien estará al margen del plantel por un mes (aproximadamente), por otro lado, el galeno explicó que el experimentado futbolista, Ronald Raldes no llegaría para el encuentro contra San José, previsto para el domingo en la ciudad de La Paz por la octava fecha del Campeonato Clausura.

"Después de los estudios que se realizaron lamentablemente confirmamos la lesión de Flores, es un problema muscular y será baja por un mes debido a la gravedad. El jugador pisó la pelota es ahí donde se produce el problema. A flores también se le realizará terapias", informó Aponte en conferencia de prensa en el que de igual manera se refirió al golpe que sufrió el jugador Raldes.

El médico añadió que ambos futbolistas son sometidos a cuidados. Con referencia a Raldes explicó que: "Tiene un hematoma grande, la recuperación demorará unos días más por lo que no llegará al partido, pero tenemos algunas horas más para la recuperación, por lo pronto él no pude trabajar", añadió el médico del plantel. Además de los dos jugadores el técnico Beñat San José no podrá contar con Leonel Justiniano que fue expulsado ante los refineros.

Ante la lesión el jugador Flores dijo que espera recuperarse y volver a las canchas para "aportar en los partidos que me toque jugar", Mientras tanto, el resto del plantel ya piensa en el partido del domingo contra los santos, el jugador Luis Gutiérrez subrayó que se les viene otro cotejo complicado que deben jugar concentrados.

"En el partido del miércoles nos descuidamos, fallamos y nos costó para que Oriente (Petrolero) nos haga daño, eso debemos corregirlo de inmediato. El domingo tenemos otro encuentro, queremos hacer respetar la casa no podemos cometer los mismos errores, al que le toque jugar ante San José lo hará bien, el rival siempre es un equipo de cuidado que se hace respetar, cuenta con buenos jugadores, pero nosotros también queremos los puntos", aseveró el jugador.