Romero y Defensor del MAS han mentido serán enjuiciados: Mallku

Modesto Clares afirmó que por su propia voluntad se plegó a los achacacheños, que jamás fue tomado rehén "soy de Achacachi y me solidarizo con mi pueblo, no he sido objeto de maltrato". El Mallku dijo que redactores de Cadena A, de JORNADA y de otros medios, constataron que Clares declaró "que nadie lo tomó como rehén".

Redacción JORNADA viernes 15, septiembre 2017

APG

El amauta Mallku Felipe Quispe Huanca, en comunicación con redactores de JORNADA, denunció que el ministro Carlos Romero, el defensor del Pueblo, David Tezanos y el viceministro José Quiroga, "han mentido en forma flagrante a Bolivia y al mundo, al haber dicho que Clares fue tomado como rehén. Han mentido, han cometido delitos, se olvidaron del Ama Sua, del Ama Quella, del Ama Llulla.