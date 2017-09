Evo "nos está conduciendo a la guerra civil" advirtió Manfred Reyes Villa

Respecto a las diferentes posturas, tanto de la oposición como del oficialismo, en torno a la presentación de una demanda de puro derecho de la bancada del MAS por ante el Tribunal Constitucional, pidiendo modifique el Art. 168 y resuelva la inaplicabilidad de varios artículos de la Constitución, el excandidato a la Presidencia de Bolivia, Cap. Manfred Reyes Villa, vía Skype, declaró a redactores de JORNADA lo siguiente: "Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni el Tribunal Constitucional tienen potestad para cambiar o "adaptar" los preceptos constitucionales a la interpretación de los intereses políticos circunstanciales.

La bancada del MAS al presentar una acción abstracta después de 11 años de estar en Gobierno, demuestra que reniega de la Ley de Leyes que juraron respetar y de la cual se sirvieron.

El afán de intentar sorprender al pueblo para eternizarse en el poder, daría paso a que cualesquier ciudadano pida se anule todas las aprobaciones de Leyes del Legislativo, porque se habría violado derechos humanos y políticos de los bolivianos.

El contenido Constitucional es unívoco y se presupone intangible tanto para el Órgano Legislativo, como para el Tribunal Constitucional.

El Gobierno al no poder convencer con sus políticas erradas, intenta eternizarse en el poder y para ello ejerce presión psicológica contra magistrados del Tribunal Constitucional y por la fuerza imponerlas, los bolivianos, el pueblo, las rechaza por las vías legales.

Lo importante es que los bolivianos y bolivianas, hagan causa común, exijan al Gobierno acate lo que ya fue decidido en el Referéndum del 21 de febrero de 2016.

Intenciones peligrosas en contra de Bolivia

Pero más allá de las argucias de parlamentarios del MAS para intentar perpetuar en el poder a sus jefes de partido, consideró que los bolivianos debemos tener en cuenta las expresiones vertidas por el exrector y actual ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien a tiempo de defenestrar "a Hugo Chávez y al chavismo" dijo "si los gobernantes actuales no saben dialogar ni solucionar los problemas, que se vayan, porque nos están conduciendo a la guerra civil".

No fueron declaraciones casuales o erróneas, seguramente el actual Ministro sabía de la trama que urdió el Gobierno para desconocer la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas durante el Referéndum del 21 de febrero.

El Ministro de Defensa debe explicar las razones que lo llevaron a expresar "que los gobernantes actuales nos están conduciendo a la guerra civil".

Los bolivianos somos pacíficos, practicamos la convivencia civilizada, rechazamos que se utilice la politiquería para intentar silenciar la disidencia con falsas acusaciones ante jueces con militancia oficialista obligando por la fuerza de la represión judicial a salir a muchísimos bolivianos al exterior.

Reitero, la declaración del ex rector y actual Ministro de Defensa es inquietante, en Bolivia, está en peligro, la paz, tranquilidad y todos los derechos fundamentales de las personas.

Exhortó a la generación del presente y a las generaciones inmediatas del futuro a defender su voto, su decisión y la de todos los bolivianos que el 21 de febrero de 2016, dijeron No a la modificación del Art. 168, No a la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera y en concordancia con ello No a la utilización del Tribunal Constitucional para fines perversos al sistema democrático.