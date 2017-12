Mark Hamill decepcionado con "The Last Jedi": "No es mi Luke Skywalker"

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE) viernes 22, diciembre 2017

Disney

Mark Hamill no está contento con el resultado de "The Last Jedi", la recién estrenada octava entrega de la saga Star Wars, en la que su personaje, Luke Skywalker, no es como él cree que debería ser teniendo en cuenta la trilogía original.