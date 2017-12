IBCE: "Es momento de acelerar las exportaciones del país"

"Bolivia registrará en la gestión 2017 un nuevo déficit comercial, debido a que las importaciones crecen más que las exportaciones. Hasta octubre el déficit sumaba ya $us 971 millones con la posibilidad de que pueda repetir su máximo histórico del pasado año. A fin de revertir tan indeseada situación, que se da por tercer año consecutivo, no queda otra opción que exportar más", sostuvo Reinaldo Díaz Salek, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Al evaluar el comportamiento del comercio exterior durante el 2017 y sus perspectivas para el año 2018, Díaz recomendó "una sinergia público-privada para acelerar el crecimiento de las exportaciones bolivianas -estimulando al sector no tradicional principalmente- por el positivo impacto que puede generar a muy corto plazo en términos de mayor captación de divisas y, en lo interno, un gran efecto multiplicador sobre toda la economía mediante la generación de empleos e ingresos"

"Bolivia enfrenta la imperiosa necesidad de llenar el gran vacío dejado por la caída de la exportación de hidrocarburos y minerales dada la caída estructural de los precios internacionales, comparativamente a los de la "década de oro". Tal vacío podría ser llenado con un rápido crecimiento de las exportaciones no tradicionales, especialmente agropecuarias y agroindustriales", añadió.

Ahora que el Gobierno anunció la libre exportación de productos como la soya, azúcar, alcohol y derivados, la carne de res y el sorgo, "necesitamos que ello se complemente con la autorización del pleno uso de biotecnología para aumentar la productividad en el agro, y trabajar en la mejora de la competitividad sistémica para convertir a Bolivia en un verdadero granero en Sudamérica, en un gran país agroexportador", remarcó.

Déficit se aproxima a su máximo histórico

Por tercer año consecutivo la balanza comercial boliviana cierra con números rojos. La diferencia entre exportación e importación hasta octubre dejó un saldo negativo de 971 millones de dólares, pudiendo repetirse hasta fin de año el máximo histórico de -1.287 millones, del 2016.

A octubre del 2017 las exportaciones sumaron 6.604 millones de dólares, un 9% más que en igual período del 2016, pese a que su volumen cayó un 9%. Las importaciones, con 7.574 millones, crecieron más que las exportaciones -un 10% más que en igual lapso- explicando el déficit.

Estrepitosa caída del volumen

La mejora de los precios internacionales de las materias primas contrarrestó la portentosa caída del volumen de las exportaciones del país durante el 2017. Según datos del INE, los hidrocarburos y minerales tuvieron un incremento de su valor en 21% y 20%, respectivamente, pese a la baja de su volumen en -7% y -2%, cada uno. Por su parte, las exportaciones agropecuarias registraron una caída del -14% en valor y una baja del -42% en el volumen, mientras que las ventas externas de manufacturas bajaron un -5% en valor y un -24% en volumen.

Sin gas, EEUU el mayor comprador

Bolivia vendió cerca de 800 productos a 92 países hasta octubre del 2017, siendo Brasil (18%) y Argentina (16%) los principales destinos. Sin contar la venta de gas natural, EEUU pasaría al primer lugar, seguido de Corea del Sur, Japón y la India, países que demandaron principalmente minerales. De otra parte, el principal proveedor de productos al país fue nuevamente China con un 22% de participación, seguido de Brasil (17%) y Argentina (13%).

"Es el momento exportar más"

"Exportar más implica crecer más, invertir más, generar más empleo y mayor movimiento económico y desarrollo social", afirmó el Presidente del IBCE, añadiendo que "la mejora de la competitividad para la exportación de productos no tradicionales es hoy más urgente que nunca; con un sector productivo agrícola estancado, se precisa de medidas que lo dinamicen y la aprobación del uso pleno de la biotecnología ayudará no solo a consagrar la soberanía alimentaria sino a generar más excedentes para convertir a Bolivia en un granero y un gran país agroexportador. Es importante trabajar también en promoción comercial y apertura de mercados para Bolivia. Los sectores público y privado tienen en la «Marca país Bolivia, corazón del Sur», una importante herramienta para ello. Si queremos que el déficit comercial no se torne crónico debemos priorizar políticas a favor de las exportaciones no tradicionales y sustituir selectivamente la importación, con lo que producimos", concluyó Díaz.