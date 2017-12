Piden a Ministerio Público "acompañar movilizaciones" de universitarios

El Gobierno pidió ayer por la noche al Ministerio Público "acompañar" las movilizaciones de los estudiantes de la Facultad de Medicina a fin de verificar, en terreno, si se presentan hechos de violencia como los suscitados la jornada del jueves, en La Paz.

"Hemos pedido al Ministerio Público con la finalidad de que se conforme una comisión de fiscales que pueda verificar in situ que si se comete algún delito pues se proceda como dicen las normas", precisó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, en conferencia de prensa.

Quiroga lamentó que, a nombre de una reivindicación de los médicos, un grupo de universitarios busque la confrontación con la policía e intente tomar las instalaciones del Ministerio de Salud utilizando armas de fabricación casera que tienen la finalidad de causar daño a los uniformados.

El Viceministro censuró los destrozos, por parte de los manifestantes, inferidos en esa repartición del Estado.

"Con esta conducta violenta tanto policías como transeúntes han sido afectados; colocaban en forma peligrosa dentro de estos petardos modificados canicas, y lo usaban con disparos a quemarropa contra la Policía", explicó.

Remarcó que, producto de esas acciones violentas que estaban por consumar la toma de las instalaciones del Estado, es que la Policía utilizó agentes químicos para persuadir la marcha violenta que derivo en los enfrentamientos con algún sector radical de estudiantes.

Asimismo, el Viceministro reportó a 8 ocho personas heridas, 6 estudiantes y 2 policías que son atendidos en nosocomios de la ciudad de La Paz.

Advirtió que la Policía actuará conforme a lo que establecen las normas porque el Ministerio de Gobierno tiene conocimiento de que este viernes, los universitarios se volverán a movilizar y existe la intencionalidad de generar mayor violencia.

"Llamamos a deponer actitudes violentas, a no organizar, no utilizar a estudiantes de Medicina, no generar mayor confrontación, mayor violencia, es un momento que debemos acudir al diálogo que ha sido convocado", complementó.

Los médicos cumplen casi un mes de paro indefinido en rechazo al artículo 205 del nuevo Código Penal, que sanciona la mala práctica médica y se oponen al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto.