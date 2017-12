Alejandro Chumacero: "Mi Tigre siempre será mi Tigre"

"Es un paso muy importante en mi carrera, creo que todos merecemos una oportunidad que la busqué todo este tiempo, gracias a Dios se me da la ocasión. Me siento feliz, emocionado por haber tomado esta decisión, estoy preparado para este reto. Mi Tigre siempre será mi Tigre, esta institución siempre será mi casa y estoy muy agradecido", afirmó Alejandro Chumacero, jugador que el siguiente año militará en el club mexicano Puebla.

Las declaraciones las hizo ayer en una rueda de prensa a la que convocó para dar a conocer los detalles de su pase que además se conoció el fin de semana, pero de manera sucinta por las redes sociales, después de conocerse el traspaso del jugador él no quiso realizar dar mayores detalles finalmente en la conferencia detalló que firmó por dos años con la posibilidad de ampliar el documento.

"Está por demás decir que hice por esta institución, esto es un hasta luego. Conseguí muchas cosas bonitas con esta institución, estoy agradecido con todos mis compañeros (de equipo) que también son mi familia. Me voy muy bien de esta entidad, hable con el presidente (César Salinas). Este es un salto en mi carrera, es una decisión importante", añadió el jugador.

El centrocampista que nació en La Paz el 22 de abril de 1991 debutó en el fútbol profesional en el cuarto mes del año 2007 con The Strongest, el 2013 decidió firmar con el Sport Recife, de Brasil donde no tuvo la oportunidad que esperaba, en el 2014 retornó al país para incorporarse nuevamente al Tigre, desde esa fecha a la actual tuvo ofertas del exterior, pero decidió firmar con el Puebla, de México.

"Me voy al equipo de Puebla porque se fijaron en mí, es un mercado en el que quiero construir algo muy importante, Dios quiera que se den las cosas", aseveró el futbolista quien deberá adecuarse al fútbol de México, cuyo campeonato ya tiene fecha de inicio. "Hable con el técnico (Enrique Meza), estoy consciente de lo que viene, ellos tienen claro sus objetivos, como la pelea del campeonato".

El jugador boliviano que anotó ocho goles con The Strongest en la posada Copa Libertadores de América, se trasladará al país centroamericano en los próximos días junto a su familia. "Ya tendré la oportunidad de conocer a mis nuevos compañeros, lo que pienso ahora es aportar de la mejor manera a mi próximo equipo".

"Me siento identificado con esta institución (Tigre), les deseo todo lo mejor a mis compañeros y equipo como al cuerpo técnico, a la dirigencia y a la hinchada, me llevo el cariño de toda la gente y los lindos momentos que pasamos, me voy tranquilo, con esa paz que busqué. Me costó mucho despedirme de mis camaradas, estoy agradecido con todos", finalizó el futbolista.

Club Puebla

Puebla, de México, fue fundado el año 1944, el club anunció la venta de la franquicia a un grupo empresarial encabezado por Manuel Jiménez García, el plantel es dirigido por Enrique Meza (mexicano que tiene el duro reto de mantener el plantel en la primera división). El estadio Cuauhtémoc (Puebla) es utilizado por el plantel, el aforo del escenario es para más de 51 mil personas cómodamente sentadas.