Migración certificó residencia de presunto capo mexicano capturado en Brasil: Romero

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló ayer que el presunto capo del Cártel de Sinaloa Nueva Generación, José Gonzales Valencia, recibió un carnet de extranjero en Bolivia, porque la Dirección de Migración le certificó una estadía en el país de dos años continuos.

El presunto "narco" mexicano fue detenido por la Policía Federal de Brasil en la ciudad de Fortaleza, donde ocupaba una casa alquilada en una playa. El sujeto tenía un carnet de extranjero emitido por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). aunque con el nombre falso de Jaffet Arias Becerra.

Romero confirmó que el SEGIP entregó una cédula de identidad de extranjero al mexicano, reportó Erbol.

"Se le ha extendido una cédula de identidad como extranjero con base en una certificación de residencia temporal de dos años continuos de parte de la Dirección de Migración, en virtud a haber acreditado un trabajo en Bolivia", dijo el Ministro.

Gonzales Valencia fue detenido por las autoridades brasileñas debido a una solicitud de extradición de parte de Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico. Estaba en Fortaleza desde el 22 de diciembre como turista que ingresó desde Bolivia.

El ministro Romero aseveró que no hubo anomalía en la entrega del carnet al mexicano, porque Bolivia no tuvo ninguna notificación de parte de Interpol sobre los antecedentes criminales de esa persona. Indicó que el caso no requiere una auditoría en Migración.

Agregó que este tipo de casos se repite por la reticencia de otros países a compartir los antecedentes criminales con los que cuentan.