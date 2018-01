Dakar: De quince pilotos bolivianos, tres se quedaron en el camino

Como consecuencia de la falta de apoyo económico, además de otros factores que fueron óbice para no ser parte de una de las pruebas más exigentes del mundo, los pilotos Fortunato Maldonado, Horacio Toro y Julio Roca son los ausentes por Bolivia en el Rally Dakar, cuya extrema competencia comenzó a calentar motores, la bandera a cuadros se levantará el sábado desde Lima (Perú), donde gran parte de los competidores de todos los lados del mundo sólo aguarda el inicio.

Por los meses de julio y agosto se había anunciado que el equipo boliviano estaría conformado por 15 pilotos en las distintas modalidades (coches, motos y cuadriciclos), pero conforme pasaba el tiempo algunos no lograron el respaldo financiero que necesitaban para ser parte de la prueba, pero también tropezaron con otros inconvenientes que no les permitió acudir a la carrera que es denominada la Odisea, por la exigencia que hay en todo el recorrido.

De los 15 que habían confirmado su participación finalmente 12 serán los que competirán, se trata de Wálter Nosiglia (que correrá con el número 256), Leonardo Martínez (289), Suany Martínez (290) y Hernán Paredes (292), en la modalidad de cuadriciclos. Además de Juan Carlos Salvatierra (11), Fabricio Fuentes (38) y Danny Nogales (109), Daniel Nosiglia (33), Wálter Nosiglia Junior (55), en motos.

La nómina se completa con los pilotos de autos Marco Bulacia (327), Luciano Pérez (399) y Rilver Vásquez (405), este último es el debutante en esta categoría y está listo para lidiar en las dunas de Perú, pero sabe que serán jornadas muy complicadas en el que debe sacar a flote su experiencia, eso lo saben todos los pilotos que compiten en el Dakar.

Quienes no participarán son Horacio Toro, la falta de apoyo de la empresa privada y estatal le cobró factura, el competidor se ganó el derecho de ser parte de la prueba cuando ganó su inscripción en una prueba internacional que se desarrolló en Perú en el mes de septiembre del pasado año (Dakar Series Baja Inka Paracas), participó con su cuadriciclo.

"Lamentablemente no recibimos la respuesta que estábamos esperando, la inversión para el Dakar es muy elevada y complicado de cubrir esos gastos que te genera. No me siento frustrado ya comenzaré mi preparación para el 2019, el sueño es participar y los sueños hay que realizarlos", aseveró el piloto paceño.

El mismo camino siguió Julio Roca corredor de la categoría UTV, las razones son más técnicas pues no llegaron a tiempo las piezas que solicitó para su motorizado lo que no le obligó a dar un paso al costado, para evitar cualquier contratiempo se dirigió a la dueña de la organización, Aso (Amaury Sport Organisation), para hacerles conocer su determinación.

"Para pasar los requisitos eran piezas fundamentales para armar el vehículo, esto exigen en el momento de la verificación administrativa. No hay más tiempo para adecuar la máquina", destacó Roca, a quien le habían designado el número 374 en la categoría que se corre por segunda vez.

Otra de las bajas sentidas en el equipo nacional es la de Fortunato Maldonado, el experimentado piloto explicó que sufrió una estafa de parte de una empresa chilena lo que le generó una baja en sus arcas y no le permitieron seguir con la preparación pese a que ya contaba con su vehículo. "Son razones económicas", dijo el competidor que ya intervino en tres versiones.

En el momento de la explicación no pudo ocultar su malestar. "Esto es un duro, teníamos todo listo, pero nos faltó recursos, estoy muy apenado, ojalá que el siguiente año esto cambie y nuevamente pueda ser parte del Rally Dakar", destacó el piloto que nació el 14 de octubre de 1946.

Quienes fueron parte de las pasadas versiones del Rally Dakar son los pilotos Orlando Careaga, Rodrigo Gutiérrez, Eduardo Peredo y Luis Barbery, quienes decidieron darse una pausa, por lo que no anticiparon su presencia para el 2018.