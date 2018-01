Baldivieso deja abierta la posibilidad de programar partidos amistosos contra la verde

El director técnico de la Selección Palestina, el boliviano Julio César Baldivieso dejo abierta la posibilidad de enfrentar partidos de preparación contra la Verde en los siguientes meses. El Cochabambino este martes se reunió con el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales con quien compartió algunos criterios sobre temas deportivos, además de sorprenderse por el proyecto que hay con respecto a la ampliación del estadio Hernando Siles, de La Paz.

"La idea a trabajar fuera del país a cualquier técnico nacional lo seduce, trataré de hacer un buen trabajo. En el contrato que firmé recientemente están involucrados los ministros de deportes de Palestina y Arabia Saudita, eso les informe al Presidente (Morales) y el Ministro de Deportes (Tito Montaño) y que sería una buena iniciativa de poder realizar partidos amistosos entre las selecciones, eso sería muy bueno para nosotros", aseveró el exjugador de la Verde, en conferencia de prensa.

Baldivieso no precisó tiempos con referencia a los posibles encuentros de preparación (ante Palestina y Arabia Saudita), pero también es verdad que por el momento el seleccionado boliviano no realiza trabajo alguno, además la Verde quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018, pero Mauricio Soria quien es el técnico anticipó trabajos pensando ya en las siguientes eliminatorias.

El pasado mes el extécnico de la Selección Bolivia firmó contrato con en presencia del presidente de la Unión Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub y del titular de la Autoridad General del Deporte en Arabia Saudita, Turki Bin Abdulmohsen al-Sheikh, para hacerse cargo del seleccionado que comenzará a dirigir a partir del mes de febrero, su viaje sería entre el 20 ó 25 de enero, entre tanto permanecerá en el país realizando actividades personales.

"La expectativa es grande, para mí es un orgullo espero realizar un buen trabajo en ese país, estoy agradecido con Dios. Hoy (martes) me reuní con el Presidente (Morales) por invitación, para hablar de muchos temas; me parece espectacular el hecho de la ampliación del Siles, es una buena iniciativa, es bueno para el fútbol nacional, me parece una gran idea. Hablamos de todo un poco, temas deportivos, como el contrato que firme, entre otros", añadió el entrenador nacional.

El técnico reiteró que la reunión que tuvo con el Mandatario, fue más para "hablar del deporte, además de mi incursión en el fútbol de Venezuela, y ahora con la Selección de Palestina en el que trataremos de hacer un buen trabajo, es la primera vez que un técnico foráneo dirigirá este seleccionado, entonces para mí es motivo de doble responsabilidad".

Baldivieso reconoció que fue novedoso que lo hayan tomado en cuenta para trabajar fuera del país y un seleccionado. "Para nosotros los bolivianos siempre se nos hace cuesta arriba dirigir en nuestro país, imagínense fuera, trataré de aprovechar esta gran oportunidad. En Venezuela me fue muy bien (fue técnico del Carabobo FC), terminamos como los mejores extranjeros del año (cuerpo técnico), estoy agradecido con la gente de ese país. Se dice que nadie es profeta en su tierra y eso tiene algo de verdad".