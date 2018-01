Rechazo del sector médico a "maniobra hostil del Gobierno masista"

Carlos Romero, Hugo Siles y José Alberto Gonzales, demostraron que pueden violentar la Constitución al haber firmado un preacuerdo. Pedimos abrogar los Art. 205, 209, 293 y 294, señalaron los médicos.

El denominado "preacuerdo" suscrito por los ministros Carlos Romero, Hugo Siles y el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, con dirigentes del Colegio Médico de Bolivia, fue puesto en conocimiento de las Asambleas Departamentales, tanto médicos, odontólogos, bioquímicos farmacéuticos como estudiantes de dichas facultades, luego de analizar el contenido, resolvieron rechazar el preacuerdo, exigiendo se abrogue (anule) los Art. 205, 209, 293 y 294 del Código del Sistema Penal.

Consideramos -señalaron-, que fue una "maniobra hostil del Gobierno masista" por lo siguiente:

a. Forzaron a médicos que trabajan en la administración pública a constituir una pseudo Confederación de Médicos, a la cabeza de exalumnos de una universidad cubana y que no tienen revalidado, ninguno de ellos, títulos que dicen poseer, muchos de ellos con certificados de enfermeros.

b. Se suma el anuncio del Presidente, en sentido que se elaborara una nueva disposición sobre salud.

c. El abogado Carlos Romero, sabiendo que una Ley promulgada, para su modificación, derogación, u abrogación, requiere de otra norma que debe tratarse en el Legislativo, firmó el preacuerdo.

d. Los Decretos Supremos, se puede dejar sin efecto mediante otros decretos.

e. Al indicar que "no se aplicará el art. 205 hasta el año 2019 y quedar en suspenso los Art. 209, 293, 294, hasta dicho año, en los hechos, está vigente dicha norma.

f. El Gobierno solo quiere desmovilizar el paro médico y los apoyos del pueblo, ganar tiempo y tener como una espada de Damocles sobre todos los profesionales y sectores, el Código del Sistema Penal.

g. Exigimos la abrogación, anulación, de dichos artículos, por tanto, rechazamos el preacuerdo y continuamos con las movilizaciones y estrategias que tenemos diseñado, indicaron los galenos.

El rechazo a nivel nacional primero fue en Cochabamba, luego en Tarija, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Beni, Pando, Tarija.

El Colegio Médico Provincial Montero, mediante documento enviado a JORNADA vía WhatsApp, hizo conocer la Resolución Nº 1/18 que textualmente señala: "El día martes 2 de enero de 2018, en reunión de Asamblea Extraordinaria de Emergencia, en presencia del Colegio Médico Provincial Montero, Sirmes Sara. Ichilo y Obispo Santistevan, Colegio de Enfermeras, Simra, Caja Cordes, Caja Nacional de Salud, Clínicas Privadas, Colegio de Odontólogas, Colegio de Bioquímica y Farmacia, Comité Cívico de Montero, Delegado ICU y universitarios de la Finor, en un análisis exhaustivo, punto, por punto, se Resuelve:

1. Rechazo total al preacuerdo hasta conseguir la abrogación del artículo 205 y todo el nuevo código penal. Es dado en la ciudad de Montero, a horas doce y treinta, del día dos de enero de dos mil dieciocho".

Rechazan el preacuerdo

En asambleas regionales, los médicos y consejos departamentales de Salud de los nueve departamentos decidieron ayer rechazar el preacuerdo que firmaron el Gobierno con su dirigencia, horas antes.

Los máximos representantes médicos y el Gobierno suscribieron un convenio por el cual se derogarían los decretos de creación de la autoridad de fiscalización en salud, y además se postergaría la vigencia del artículo 205, del nuevo Código Penal hasta que haya una Ley General de Salud.

El acuerdo se firmó en la madrugada, pero a lo largo del día se realizaron asambleas médicas departamentales que en su conjunto rechazaron el convenio.

En general, las asambleas departamentales de Médicos insistieron en que debe abrogar el artículo 205, que a su criterio criminaliza su profesión, y expresaron su contrariedad con que el preacuerdo no estipule esta condición.

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo, señaló que no existe esa figura jurídica de no vigencia de un artículo legal. Lamentó que se quiere poner en la "congeladora algo que no puede ser", según reporte de radio Aclo de la Red Erbol.

Presentarán una contrapropuesta

El vocero del Consejo de Salud de La Paz, Edgar Villegas, informó anoche que la Asamblea del sector reunida por más de tres horas determinó rechazar el preacuerdo firmado en la madrugada de ayer, con el Gobierno en la ciudad de Cochabamba y anunciaron una contrapropuesta que será entregada en las próximas horas.

"Hemos tenido una asamblea y hemos informado los términos del preacuerdo que hemos llevado desde ayer en la noche y hasta el amanecer con el Gobierno, después de un amplio análisis del documento, la asamblea ha decidido rechazar el contenido de la misma, sin embargo, vamos a hacer una contrapropuesta de los mismos puntos con una nueva redacción", precisó.

El Gobierno y los médicos colegiados del país rubricaron un preacuerdo después de dos días de negociación para resolver el paro de 41 días, que abroga tres decretos supremos, que cuestionaban los galenos, deja en suspenso el artículo 205 y otros del nuevo Código Penal y establece un trabajo conjunto para realizar una cumbre nacional para construir un nuevo sistema de salud.

Villegas remarcó que el paro de los galenos continúa inalterable por lo que este miércoles se movilizarán en la ciudad de La Paz al reiterar que el preacuerdo no satisface a "las bases".

"No nos interesa el número de días nos interesa una solución que pudiésemos tener en los problemas en salud, 41 días estamos en las calles pero no por culpa de los profesionales en salud, sino porque el Gobierno no quiere encontrar una solución adecuada", señaló.

Por su parte el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, reiteró que galenos junto a abogados analizarán el preacuerdo y redactarán una contrapropuesta que mejore la redacción y sea de satisfacción de su sector.

"Se va a redactar una mejor propuesta del preacuerdo y creo que no son ciertas, en ningún momento hemos puesto por ejemplo que renuncie la ministra para llegar a un acuerdo nunca ha ocurrido esto", dijo.

Por otro lado, algunas de las departamentales exigieron también la abrogación de los artículos del nuevo Código Penal que castigan a las protestas sociales, y otros, como el de Beni, solicitan la anulación de la totalidad de la norma.

Esta es la segunda vez que las bases de los médicos tumban un preacuerdo. A mediados de diciembre, sus dirigentes también firmaron un pacto con la ministra de Salud, Ariana Campero, pero en las consultas departamentales el mismo fue rechazado.

Sobre los puntos del preacuerdo

Uno de los puntos acordados era que el artículo del nuevo Código del Sistema Penal que los médicos rechazaban, al considerar que criminaliza su labor con penas hasta de cárcel por mala praxis médica, "no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión pertinente", ni se cuente con una nueva Ley General de Salud.

La aplicación del citado artículo también estaba sujeta a la puesta en marcha de un Instituto de Conciliación y Arbitraje, que funcionará como instancia "prejudicial".

Para cumplir con estas condiciones, las autoridades y los médicos se fijaron como plazo máximo junio de 2019.

El Ejecutivo también se comprometió a anular tres decretos, incluido el que creó una instancia de fiscalización de la labor médica rechazada por los galenos.

Las partes -en la reunión-, acordaron que el control del sector sanitario público y privado "deberá ser reorganizada, optimizada evitando la burocratización, fragmentación y duplicidad de entes fiscalizadores entre subsectores de salud", lo que se desarrollará en la ley para el sector que se prevé elaborar.