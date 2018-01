Cochabambinos serán la base del seleccionado boliviano para waterpolo

Pedro Cervantes, presidente de la Federación Boliviana de Natación (Febona), informó que, ante la poca práctica del waterpolo en el país, el equipo cochabambino será la base de la selección nacional en esta modalidad con la mira puesta en los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.

El directivo explicó que la representación cochabambina viene practicando con antelación, además subrayó que la Asociación de esa ciudad es una de las pocas que incluye competencias de waterpolo, por lo que ya fueron anotados "en la lista grade de 20 en cada rama" para ser parte de los Sudamericanos, la nómina de bañistas es de 14 en varones y 14 en damas.

"Los entrenamientos en ambas ramas se desarrollan con antelación, de acuerdo al grupo de deportistas que trabajan se definirá la lista final, no se descarta que podría ser inscritos nadadores de La Paz y Santa Cruz, pero será en función a las evaluaciones que se puedan realizar, es muy difícil seleccionar cuando la práctica de esta modalidad es baja en el país", dijo el directivo.

Cervantes añadió, que por norma de la Federación Internacional de Natación (Fina), el país está obligado a presentar su equipo femenino en waterpolo, en varones no hay tantos inconvenientes ya que son varios países los que llegan con sus delegaciones. "La complicación es en damas, hay que presentar al equipo femenino, para que compita".

Por otro lado, el directivo descartó presencia boliviana en nado sincronizado, pues no hay equipo para conformar en esta modalidad. Mientras que en clavados o saltos ornamentales, ya fueron inscritos Nathalia y Alejandra Conrado que serán las únicas representantes. Mientras que en aguas abiertas serán anotados cuatro (dos varones y dos mujeres).

Finalmente, para las pruebas de natación serán inscritos 14 damas y 14 varones, las listas estarán encabezadas por los medallistas, Karen Tórrez y José Quintanilla. Para participar en las pruebas el seleccionado boliviano podría ser concentrado en la ciudad de Cochabamba, pero el tema económico complica a la Federación.

"Competiremos con delegaciones que realizarán sus entrenamientos en concentraciones cerradas, hay federaciones que ya solicitaron trabajar en Cochabamba, nosotros estamos limitados, algunos representantes bolivianos cuentan con becas, otros son apoyados por los padres de familia. Como Federación buscaremos la manera de reunirlos a todos para que trabajen y lleguen en buenas condiciones, con el objetivo de competir, hay material humano", acotó.

El directivo también explicó que otro de los problemas con los que tropiezan en que en Cochabamba aún no se cuenta con escenarios deportivos para los entrenamientos, pues estos están en proceso de construcción y adecuación, "si no hay campos para trabajar no podemos concentrarlos, así que estamos pensando en alternativas. Entendemos que la entrega de la infraestructura será próximamente, mientras que en la segunda quincena de enero llegarán los veedores para verificar los avances y ya definir donde se desarrollan las pruebas principalmente de aguas abiertas".