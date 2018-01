Wálter Nosiglia comienza a escalar posiciones

A pesar de los inconvenientes con la gasolina, Wálter Nosiglia tomó la delantera entre los corredores bolivianos en la categoría de cuadriciclos y finalizó la segunda etapa en la posición 23 con una marca de 4h42׳05" que le permitió pasar a ocupar el puesto 18 en la clasificación general con 5h28׳26", entre 49 pilotos.

El problema de la fecha fue el combustible, Nosiglia, de 55 años, tuvo que detenerse en plena carrera para abastecerse y seguir en ruta. Las pausas que tuvo ocasionaron que perdiera la oportunidad de recortar diferencia en relación con los otros corredores.

"La primera vez di la vuelta y hasta que me traigan un bidón de gasolina no sé cuánto he perdido. La segunda vez no perdí mucho; tres minutos. La primera vez ha sido largo", declaró Nosiglia ante el departamento de prensa del Team Nosiglia en el campamento de llegada.

Completados los 267 kilómetros de prueba cronometrada, la atención de Nosiglia estaba en revisar el cuadriciclo para resolver el problema y evitar un similar problema en los días posteriores.

Los demás corredores bolivianos en esta categoría también sintieron el rigor de esta carrera; sin embargo, completaron el tramo y ganaron territorio entre los demás participantes. De nuevo, la arena blanda y el sol fue una mala combinación que tuvieron que soportar.

Suany Martínez (26) llegó a la meta en el puesto 28 con 4h53׳33" y pasó a cubrir la casilla 21 de la general con 5h38׳17". Su padre, Leonardo Martínez (51) ocupó el sitio 33 con 5h07׳22" y 24 en la general con 5h51׳37". Hernán Paredes (34) cruzó la línea de llegada en la posición 40 con 6h01׳12" y está en el 32 de la general con 6h47׳36".

La cima de la etapa fue ocupada por Ignacio Casale (Chile) con 3h37׳45" y también es dueño de la general con 4h05׳17". Sergei Kariakin (Rusia) fue segundo con 3h38׳28" y repite posición en la absoluta con 4h07׳00". Entretanto, Gastón González (Argentina) llegó tercero con 3h41׳39", pero el puesto tercero en la general es alcanzado por Pablo Copetti (Argentina) con 4h17׳08".