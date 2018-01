Transporte pesado ingresa en paro indefinido desde este lunes

La Cámara de Transporte Pesado Nacional e Internacional ratificó su decisión de ingresar en paro indefinido a partir de este lunes al considerar insuficientes las explicaciones oficiales sobre el nuevo Código del Sistema Penal.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado Nacional e Internacional, Gonzalo Valdivieso confirmó que el ampliado del sector realizado en Cochabamba decidió iniciar un paro indefinido a partir de mañana 8 de enero.

Confirmó -en declaraciones a la red Erbol-, la determinación adoptada porque considera insuficientes las explicaciones oficiales en torno a los alcances del nuevo Código del Sistema Penal que afecta directamente a este sector.

Como transportistas pesados decimos a la población que nosotros estamos en emergencia y nos vamos al paro de transporte pesado y así pedimos a toda la población en su conjunto que tome recaudos porque nosotros vamos a salir y paralizar las carreteras; así se ha determinado en un voto resolutivo, agregó.

En el encuentro habrían participado las regionales de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Sucre, Potosí y Cochabamba. Cada una de éstas establecería puntos de bloqueo.

Los transportistas se oponen al art. 137 del nuevo Código Penal que está camino a derogarse, sin embargo, el sector de transporte pesado aún tiene observaciones a la norma y en ocasiones pasadas expresaron su deseo de reunirse con el Presidente del Estado.

Pese al anuncio del sector pesado, los otros sectores de transportistas descartaron unirse a la medida de presión después de una reunión realizada el viernes pasado con autoridades del Legislativo y el Ejecutivo.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño admitió que no se pudo lograr un acuerdo con el transporte pesado pero aseguró que este lunes no habrá paro de transporte urbano e interdepartamental.

"La Confederación de choferes, o sea el transporte confederado o sindicalizado ha anunciado que no va a ir al paro, el transporte libre ha dicho que no va a ir al paro, las cooperativas de todo el país han dicho que no van a ir al paro, entonces nosotros consideramos que el día de mañana (lunes) no hay ningún paro de transporte", manifestó Montaño entrevistada por los medios.

Montaño recordó que tras reunirse con varios sectores del transporte el pasado viernes entre ellos la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, se acordó que no se desarrollará la medida de presión y que el próximo 22 de enero los transportistas y el poder Legislativo instalarán mesas para analizar mejoras al Código del Sistema Penal, tras la derogación del artículo 137 de dicha norma, que hacía referencia la transporte.