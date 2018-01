Extrabajadores de LPL anuncian protestas si no los reincorporan

El dirigente Modesto Yupanqui demandó el martes a la empresa de aseo urbano La Paz Limpia la reincorporación de 69 ex trabajadores retirados el año pasado de manera "injustificada", caso contrario, advirtió medidas de presión para lograr ese objetivo.

Yupanqui recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió que los empleados retirados deben recuperar sus puestos laborales.

"No pueden violar los derechos constitucionales y cómo es posible que no respeten esa conminatoria. Nosotros vamos a declararnos en estado de emergencia y asumir otras medidas de presión hasta conseguir que esta empresa cumpla con lo que establece la conminatoria, solo pedimos justicia", dijo a la ABI.

Según el dirigente, la empresa La Paz Limpia hasta la fecha no dio ninguna muestra o intención de cumplir con lo que establece esa sentencia constitucional.

"Lamentablemente, ellos no quieren dialogar ni explicarnos los motivos por los que no quieren reincorporarnos, porque lo que quieren es trabajar a su antojo, no quieren cumplir con los derechos laborales", manifestó.