Médicos advierten con retomar paro por declaraciones de Campero

La ministra de Salud aseguró que se hará cumplir la sanción de día no trabajado día no pagado. El Colegio Médico de Bolivia envió carta al ministro Romero pidiendo que aclare esa posición. El Ministro de Gobierno los citó a reunión de coordinación este jueves.

El Colegio Médico de Bolivia advirtió con retomar sus medidas de presión, debido a que la ministra de Salud, Ariana Campero, aseguró ayer que los descuentos de salarios a los médicos que acataron la huelga se harán efectivos. "Día no trabajado, día no pagado", señaló.

Ante esa declaración de Campero resurgió de nuevo la tensión en el sector salud. El Colegio Médico de Bolivia envió carta a ministro Romero pidiendo que aclare esa posición.

El lunes, después de 47 días de paro, los médicos y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, firmaron un acuerdo, mediante el cual se levantó la medida de presión y el tema de los descuentos quedaba pendiente.

La ministra Campero al concluir el gabinete ministerial, en declaraciones a los medios de comunicación, indicó que hay normas que aplicar. "Esto no es una vendetta y hay leyes: día no trabajado día no pagado, se va a hacer cumplir", enfatizó.

Los médicos no tardaron en reaccionar. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, envió una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien le pide aclarar las afirmaciones de su colega de Salud, sobre la aplicación de sanciones por los 47 días de paralización de los servicios.

Cruz señala que los colegios departamentales de médicos consideran que el Gobierno está incumpliendo el acuerdo suscrito el lunes. "Pedimos a su persona aclarar esta situación, caso contario nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento como ser: paro general indefinido", señala la carta.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, manifestó que de declararse de nuevo el paro, la culpa será de la ministra Campero, a quien calificó como una conspiradora dentro del mismo Gobierno.

Romero convoca a reunión

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó ayer por la noche al Colegio Médico de Bolivia mediante una carta, para que instalen una reunión de coordinación mañana, jueves, a las 10h00 en instalaciones de su despacho en la ciudad de La Paz.

"Habiendo tomado conocimiento de la nota CITE: CMB - CBBA 01/18 tengo a bien convocar a ustedes a una reunión de coordinación el día jueves 11 de enero del presente a horas 10:00 en instalaciones del Ministerio de Gobierno (...) Asimismo, conforme los compromisos asumidos el tratamiento de las sanciones deberán seguir su curso ante las instancias sectoriales correspondientes", señala la misiva dirigida al presidente de esa instancia colegiada Anibal Cruz.

En el documento Romero hace conocer su preocupación por la no restitución de los servicios de salud en su totalidad, situación que, argumentó, continúa perjudicando a la población en el acceso a un servicio fundamental.