Aprehenden a dos personas por caso de la pareja que desapareció en año nuevo

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Johnny Aguilera, informó ayer que en un operativo realizado en la ciudad de El Alto, la policía detuvo a una segunda persona de sexo femenino que estaría involucrada con la desaparición de una pareja en año nuevo.

"El teléfono Huawei que está registrado a nombre de Joselyn, ha sido -insistió- utilizado con el chip de Jesús (Cañisaire), lo que nos ha permitido la aprehensión de una señorita que reside en Oruro, en el caso del celular de Carla (Bellot), hemos encontrado que la señora Graciela Tola Cuti ha introducido su Sim cat con su chip en el teléfono que le correspondía a Carla", explicó.

Horas antes el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) detuvo en Oruro a una mujer que tenía el celular de uno de los desaparecidos en año nuevo.

"Se ha procedido a la aprehensión de una persona en la ciudad de Oruro, de sexo femenino, quien tendría el celular de una de las personas desaparecidas (...), seguramente en las próximas horas se tendrá mayor información", acotó.

Aguilera remarcó que las dos mujeres fueron remitidas al Ministerio Público para que presten sus declaraciones informativas, existiendo una tercera persona que está prófuga, se trataría de la hermana de Graciela Tola.

"El Ministerio Público está analizando realizar unos allanamientos que nos permitan establecer sí al interior de los domicilios de estas personas existen otros elementos robados porque eso es lo típico de los receptadores", añadió.

Trata y tráfico de personas

Por su parte, el fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, precisó que las dos personas serán imputadas por la tipificación penal de trata y tráfico de personas y luego serán puestas ante un juez cautelar para definir la situación jurídica de ambas mujeres.

"La pareja no permaneció en la discoteca, la misma salió de la discoteca, abordó un vehículo, no sabemos a dónde por ahora estamos todavía trabajando, pero ahí ya uno entiende de que hubo un traslado y la tipificación de un traslado de personas con fines ilícitos, son dos personas que no aparecen", remarcó.

Según la denuncia de los familiares y la posterior investigación iniciada por la policía, la pareja salió de su domicilio pasada la media noche del primero de enero y se dirigió a la discoteca "Planta Baja", ubicada en la calle Figueroa de la ciudad de La Paz, donde fueron vistos por última vez.