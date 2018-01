Collet-Serra: "Liam Neeson seguirá haciendo acción el tiempo que quiera"

Las cintas del tándem Liam Neeson y Jaume Collet-Serra, marcadas por el suspenso y el misterio, son ya un género en sí mismo. Su cuarta apuesta, "The Commuter", llega este viernes y habrá más en el futuro. "Liam seguirá haciendo acción el tiempo que quiera", dijo el cineasta español a Efe.

"Siempre queremos sorprender y buscar nuevas fórmulas, pero es cierto que hay una consistencia en nuestras películas. La clave es no repetirnos, pero habrá más colaboraciones. Él está en muy buena forma a sus 65 años y va a seguir haciendo acción el tiempo que quiera", explicó el realizador catalán, de 43 años.

"Es un actorazo que puede hacer cualquier cosa", añadió.

Neeson y Collet-Serra comenzaron su andadura juntos en "Unknown" (2011) y continuó con "Non-Stop" (2014) y "Run All Night" (2015), lo que ha permitido al irlandés extender su condición de estrella del género de acción tras su paso por la saga "Taken".

"Nosotros lo tenemos todo muy estudiado y hablado antes de grabar. Existe la idea mística de que la magia ocurre en el último momento durante un rodaje, pero no, en realidad ocurre cuando te lo has currado (trabajado) mucho antes", valoró el director, que en "The Commuter" ofrece a Neeson la oportunidad de encarnar a un tipo corriente en una situación extraordinaria.

Neeson da vida a un vendedor de seguros que cada día usa el tren para acudir a su trabajo, pero esa rutina acaba cuando es despedido y, durante su vuelta a casa, una extraña (Vera Farmiga) le hace una sugerente propuesta que le puede deparar una importante suma económica.

Pronto descubrirá que los planes de la mujer encierran una conspiración criminal con consecuencias de vida o muerte para los pasajeros del tren.

"Es una secuela espiritual de ׳Non-Stop׳", concedió Collet-Serra.

"Queríamos replicar aquella experiencia para el público sin repetir los personajes. Desarrollar la historia en un solo escenario, que además se está moviendo, es una metáfora sobre la vida: los personajes no están en control ni manejan los hilos. Era un contexto interesante para explorar la condición humana", declaró.

El realizador quiso contar con Farmiga porque, asegura, es su actriz favorita, con la que ya trabajó en "Orphan" (2011).

"No se me ocurría a nadie mejor para aguantar un cara a cara con Liam", apuntó Collet-Serra, que también cuenta en el reparto con la española Clara Lago.

Collet-Serra, que se apuntó un tanto el año pasado con "The Shallows" (recaudó 120 millones de dólares a partir de un presupuesto de 17 millones), ha sido comparado con cineastas como Tony Scott por su poderío visual e incluso ha sido definido como un "Hitchcock de serie B" por su gusto por el suspenso.

"Es un halago, pero es imposible acercarme a su maestría ni de lejos. Mi estilo visual puede parecer fuerte a algunos. Para mí no lo es porque es mi forma de ser. Hago planos que me resultan la mejor manera de contar la película. Me salen así, pero siempre intento construir la historia sobre los personajes", manifestó.

En el pasado se le relacionó con proyectos como "Akira" o "Suicide Squad 2", pero al español le interesan más "los ׳thrillers׳ de presupuestos medios".

"Siempre los haré porque es donde más cómodo me siento. De vez en cuando puedo hacer algo de terror y, si me dejan, algo más grande para explorar y tener otras expectativas", indicó.

En esa categoría entra su próximo filme, "Jungle Cruise", de Disney, protagonizado por Dwayne "The Rock" Johnson.

Collet-Serra adelantó a Efe que para esa película contará con Flavio Martínez Labiano como director de fotografía y Paco Delgado como diseñador de vestuario. Además, habrá varios actores españoles involucrados.

"Es algo emocionante y muy diferente a todo lo que he hecho antes. Tenemos muchas ganas e ilusión, con un equipo muy europeo detrás de la cámara. Va a ser muy original", avanzó el cineasta sobre la cinta, que estará llena de aventuras y será una especie de Indiana Jones pero con un humor más marcado.