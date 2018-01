Gobierno y médicos firman "adenda" sobre los descuentos

El Ministro de Gobierno y los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia acordaron ayer jueves rubricar una "adenda" al acuerdo suscrito el 5 de enero, que puso fin al paro indefinido, que establece que las sanciones por los días no trabajados deben procesarse sectorialmente.

Carlos Romero y los médicos se reunieron, después de que sectores de salud se declararon en emergencia por las declaraciones de la ministra de Salud, Ariana Campero, quien insistió en que habría descuentos.

Los salubristas consideraron que las declaraciones de Campero violaban el acuerdo que sus dirigentes firmaron con Romero, por lo cual hubo reacciones. En Cochabamba y Oruro, los médicos decidieron retomar el paro.

"Respecto de las sanciones, descuentos, procesos, despidos, restituciones, así como la clausura de farmacias, serán procesadas sectorialmente en la instancia nacional y departamental en el subsistema de la seguridad social de corto plazo; y departamental en el subsistema público, de acuerdo al esquema adjunto, a la brevedad posible", señala la adenda firmada después del mediodía de ayer.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, instó al Gobierno a ponerse de acuerdo internamente y que no haya más ministros que hagan declaraciones incendiarias.

Señaló que esas autoridades son las que quieren caos y conspiran contra el mismo gobierno.

Larrea alertó que por esas declaraciones incendiarias de ministros, los dirigentes de los médicos podrían perder credibilidad con sus bases e incluso podrían verse forzados a dejar sus cargos.

Explicó que Romero se comprometió a gestionar reuniones con las autoridades encargadas de los descuentos y las otras sanciones.

Se cumplirá acuerdo

Por su parte, el ministro de Trabajo, Hector Hinojosa, ratificó que el Gobierno Nacional, cumplirá los acuerdos a los que se arribó con el sector médico a la cabeza del Ministro de Gobierno, asegurando que las sanciones correspondientes por el paro de 47 días que llevó adelante el sector salud se analizarán en cada sector y que los encargados de hacer cumplir la normativa son los directores de hospitales y jefes de recursos humanos entre otros.

Respecto del convenio, en la última parte del convenio, dice claramente que en cada sector se debe realizar el análisis correspondiente, el convenio no dice no se va ejecutar la norma, el convenio dice se va analizar en cada sector, precisamente la sanción que corresponde y el Gobierno en consecuencia de este convenio, eso es lo que se va realizar y obviamente eso no significa que no ejecutará la sanción, explicó Hinojosa.

Aseguró que los directores de hospitales, jefes de recursos humanos de las cajas de seguridad social, los directores de SEDEGES, son los responsables precisamente de ejecutar la normativa que principalmente prevé descuentos a los médicos o administrativos por días no trabajados.

El Ministro remarcó que en cada uno de los sectores de salud se debe analizar la situación de los médicos que ingresaron en paro indefinido y que los mismos deben hacer cumplir la normativa correspondiente y ejecutar las sanciones pertinentes, que en su mayoría son los descuentos por los días no laborados.

De otra parte aseguró la autoridad que si bien el Gobierno está cumpliendo con lo acordado, el sector médico no lo hace, siendo que al momento existen algunos sectores que no restablecieron totalmente los servicios de salud y que otros inclusive siguen anunciando medidas de presión y paro indefinido.

Según Hinojosa que durante los 47 días de paro medico indefinido, 3 millones de asegurados no recibieron atención médica pertinente, no se realizaron más de 100.000 intervenciones quirúrgicas, a los asegurados en las cajas de salud de todo el territorio nacional, por lo que pidió ecuanimidad en el análisis de las consecuencias del paro de salud.