Disturbios, gases y arrestados opacan el arribo del Dakar

El corredor boliviano Leonardo Martínez pidió a los mandatarios respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó la cuarta postulación presidencial.

El Dakar llegó ayer por primera vez al Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, con 3.800 metros sobre el nivel del mar, desde donde pasó de Perú a Bolivia para abrir cinco días de altura y frío por el altiplano boliviano. Sin embargo, a diferencia de las anteriores oportunidades, la celebración fue opacada por movilizaciones sociales, disturbios, represión policial, gasificación y arrestos ocurridos en la ciudad de La Paz.

En la mañana de ayer, la COB, universitarios y Adepcoca protagonizaron multitudinarias marchas contra el Código del Sistema Penal.

El centro de la ciudad colapsó por la cantidad de manifestantes que tomaron las calles. Los protestantes quemaron el documento del Código del Sistema Penal, además pidieron respeto a la democracia y a los resultados de Referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó la repostulación del presidente Evo Morales.

A pesar de la intensa lluvia, en horas de la tarde, los estudiantes de Medicina y colectivos ciudadanos se quedaron en inmediaciones de la plaza San Francisco, entre las avenidas Santa Cruz y Montes, para bloquear a la competencia.

El primer incidente se registró cuando un competidor del Dakar, a bordo de un coche Dakar, se topó con el bloqueo en la avenida Montes y fue forzado a dar media vuelta y volver por donde vino, reportó Erbol.

La Policía intervino la manifestación, lanzándoles gases lacrimógenos para dispersarlos.

Un grupo de los estudiantes de medicina que protestaban por el Dakar ingresaron a instalaciones del Museo de la Iglesia de San Francisco de La Paz para huir de la represión policial, pero los efectivos los siguieron e ingresaron al sitio.

Arrestados

Luego de algunos minutos, llegó al lugar otro contingente policial con los cuales lograron sacar a los jóvenes arrestados de los cuales dos fueron liberados y otros cuatro conducidos a una patrulla que esperaba en la calle Sagárnaga.

El subdirector de la FELCC, coronel Douglas Uzquiano, informó que hubo cinco arrestados que serían estudiantes universitarios que intentaron interrumpir el normal tránsito de los vehículos del Dakar.

El oficial indicó que la Policía tenía órdenes de asegurar el tránsito de los vehículos con normalidad y resguardar la imagen internacional del país.

Mientras tanto, el presidente Evo Morales estuvo presente en la zona del estadio, donde se instaló una rampa desde donde recibió a los competidores.

"Respetar resultado del 21F"

El corredor boliviano Leonardo Martínez, en inesperada intervención pública, dejó estupefacto al presidente Evo Morales cuando desde la rampa de bienvenida a los pilotos del Dakar, pidió a los mandatarios respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó la cuarta postulación presidencial.

"Señor presidente, señor vicepresidente: la mayoría votamos no. Yo cuando entro al Dakar, me someto a todas las normas y las reglas del Dakar, completamente. Yo no soy político, yo solamente le pido señor Presidente, respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero, solamente eso le pido señor presidente", dijo Martínez.

"Nosotros somos el pueblo y yo señor Presidente y usted señor Linera, yo les respeto mucho, yo no vote por ustedes, pero ustedes son mi autoridad y son mi Presidente ahora, y yo me voy a someter a ustedes, pero por favor yo les pido, respetemos la Constitución...", acotó.

Martínez compite en el Dakar junto a su hija Suany.