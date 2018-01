Mark Wahlberg y su agencia donan 2 millones de dólares al fondo "Time is Up"

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE) lunes 15, enero 2018

El actor Mark Wahlberg ha anunciado que donará los 1,5 millones de dólares que cobró por rodar nuevas escenas de su última película, "All the Money in the World", al fondo de defensa legal "Time is Up".