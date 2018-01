Código "Frankenstein" se desmorona afirman abogados de La Paz

"La presión democrática para que se respete el referéndum del 21 de febrero y se abrogue el Código del Sistema Penal, se hace cada vez más fuerte, el Gobierno no sabe cómo convencer y acude a la represión policiaca", afirman dirigentes de organizaciones sociales.

Nuestros redactores indagaron a profesionales del Derecho Dres. Ronald Torres Armas, Wenceslao Jáuregui, Carlos Crespo García, Javier Albarracín, sobre las consecuencias que puede ocasionar el Código del Sistema Penal, que comenzó a descomponerse, con la derogación de los artículos 205 y 137 y también lo serían los artículos 293, 294.

Al respecto el cuestionario fue el siguiente:

P.- ¿Es admisible que el Segundo Poder del Estado, actual Ejecutivo, haya pedido al Primer Poder del Estado, actual Legislativo, derogue y revise varios articulados del CSP a poco tiempo de haber sido promulgado por el Ejecutivo y se haya incurrido en vulneración de la Constitución?

R.- El presidente Morales no solo que ha pedido, ha subalternizado al Primer Poder, nunca ocurrió esa clase de vejamen, inconstitucional, admitido además con la testa hacia abajo por quienes deberían velar por la respetabilidad, independencia y la coordinación de Poderes.

P.- ¿Los legisladores oficialistas, promulgado como está la Ley con referencia al Código, tenían facultad de revisar y derogar lo planteado por el Órgano Ejecutivo?

R.- Lo que tenían que hacer los Presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, era pedir se efectúe una Ley corta, en la que una comisión mixta tenía que haber planteado al pleno camaral, a todos los diputados y senadores, se revise, derogue, dichos artículos, al no haberlo hecho han incurrido en prevaricato por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias al ordenamiento constitucional, provocando daño económico al Estado, por cuanto el Código del Sistema Penal, para su redacción, tiene un costo que tuvo que ser pagado por el Estado.

P.- Al haberse derogado los artículos 205, 137, ¿en qué queda la correlación y concordancia con los demás artículos?

R.- Este es un grave problema para los legisladores del MAS, por no pensar, por no haber consensuado con todos los sectores un proyecto de Código del Sistema Penal, que se ampare en una Ley consistente y de fiel cumplimiento, ahora se tiene un Código semejante al monstruo de "Frankenstein", de la era medieval, contradictorio a la realidad de los tiempos actuales. ¿Cómo es posible que los presidentes de ambas Cámaras se hayan constituido en una especie de mensajeros del Segundo Poder del Estado (actual Órgano Ejecutivo), para luego dejar que una simple comisión, sin el pleno camaral, haya aprobado la derogación y revisión de artículos?, en los hechos, el Código está desmoronándose, cae a pedazos.

Si se aprobó dicho texto, en grande y detalle y fue promulgado por el presidente nato de la Asamblea Legislativa en ejercicio de la presidencia del Estado, Álvaro García Linera, ¿por qué no se revisó, derogó, mediante otra sesión camaral? Quienes litigan en los estrados judiciales, podrán incoar recursos de puro derecho ante el Tribunal Constitucional, o ante los Tribunales de Garantías Constitucionales Departamentales, es decir los legisladores del MAS han generado caos y anarquía en el procedimiento que debería haber tenido consistencia jurídica, ética, legal.

P.- Entonces lo que usted señala como código "Frankenstein", ¿se debe abrogar?

R.- Claro, se impone la inmediata abrogación del Código, que más parece un mal plagiado de códigos de Venezuela o de Cuba, vean ustedes, los códigos penales de España, Francia, Alemania, México y de Perú, por ejemplo, visualizan con mejor óptica jurídica lo que en materia penal se conoce como la correlación y concordancia de procedimiento y sanción sobre hechos delictivos, de los que probados que sean dolosos se diferencian de los culpables planificados y ejecutados con alevosía, sobre seguro, sangre fría y con ventaja.

P.- Qué opina sobre el artículo 215 que permitiría la tenencia de un mínimo de drogas, llámense cocaína, marihuana, sin que merezca sanción ni pena alguna, como denuncio el docente universitario Dr. Chávez, hermano del exministro del gobierno del MAS?

R.- Aquí la población no se puede quedar callada menos los profesionales abogados, juristas y administradores de justicia, cómo es posible que mediante un Código se permita que menores de edad, adolescentes, hombres y mujeres, puedan portar un mínimo de estupefacientes, sin sanción, acaso con ello no se estaría incentivando la adicción a las drogas, en cercanías de colegios, escuelas y universidades, existe el consumo de alcohol en botellas de coca cola, Fanta u otras refrescos para disimular, qué pasará a las juventudes, a las generaciones del presente y futuro, si se mantiene el Art. 215?.

El que varios legisladores sean cocaleros, no significa que representen a la colectividad nacional, por tanto, dicho artículo tiene que ser abrogado y para evitar mayores problemas sociales, insistimos, se abrogue todo el código.

¿Acaso muchos de esos legisladores, no tienen hijos, nietos, que podrían caer en las redes del circuito marihuana-cocaína?, acaso son ellos los amparados de Dios o la Pachamama?, son seres que se distancian del respeto que le deben a quienes le dieron un mandato, que ahora por el bien de Bolivia, les debe ser revocado.

P.- ¿Entonces por qué se paga a legisladores que aprueban un código "Frankenstein", la suma de Bs 18.000 como dieta?

R.- Esa es una cruel paradoja, pagarles dieta para que atenten contra el pueblo. A los que aprobaron el código se les debe revocar el mandato, no saben lo que aprueban, solo atinan a tildar de derechistas, pro-imperialistas, a quienes disienten y les hacen constar que han cometido aberraciones jurídicas, tienen que ser procesados, en la actualidad o por próximos gobiernos que asuman mandato del soberano.

P.- El código está vigente y para su implementación se fijó junio del año 2019, qué criterio tiene al respecto?

R.- Para que vean, el vicepresidente García Linera afirmó, "que ni una coma del citado código sería revisado ni derogado", semejante a cuando dijo "que si no se reelige a Morales y su persona el Dios Sol y la luna desaparecerían", pero por la presión social lo que están desapareciendo son artículos del código porque ni sus creadores saben lo que hicieron ni pueden sostenerlo desde el punto de vista académico jurídico legal, por tanto tiene que ser abrogado, anulado.

El Presidente debe darse cuenta que "no es meterle nomás", sus abogados ya no pueden sostener lo que no es viable, hablar del vicepresidente, está por demás.

P.- Al presidente Evo Morales le conviene el revocatorio de quienes le están causando desafecto y caída de su popularidad?

R.- Clarísimo, si persiste en ampararse en los dos tercios de un Legislativo que no tiene credibilidad en la población boliviana, seguirá en la pendiente hacia abajo, le conviene saber si dichos diputados y senadores tienen o no apoyo de los sectores sociales a los que dicen representar, está visto que el pueblo en todas sus esferas y sectores, los repudia no solo por el pésimo código, sino porque aplaudieron y los pusieron en hombros a Ministros cuestionados e interpelados y que si a su tiempo los llamaban al orden para que rectifiquen su proceder anómalo no se habrían presentado los problemas que ahora tiene el Gobierno. En La Paz, los universitarios fueron los primeros que pidieron el revocatorio de los legisladores del MAS, ahora son los del Comité Cívico de Santa Cruz que, en monumental multitudinaria concentración, señalaron que diputados y senadores oficialistas deben ser revocados. También los comerciantes gremialistas, los universitarios, docentes y administrativos de la UMSA, UPEA y de otras universidades junto a la Central Obrera Boliviana que preside el representante minero, Guido Mitma, los jubilados rentistas, están de acuerdo en que se revoque a quienes solo son una máscara de un Gobierno que no respeta la Constitución y que el MAS la aprobó".

Por su parte, dirigentes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, COB, UMSA-UPEA, gremiales, rentistas jubilados y de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia consideran que "el gobierno al no poder convencer sobre el contenido del código recurre a la represión policiaca, por lo que estos atentados de lesa humanidad, tortura en una iglesia por efectivos de la policía, serán denunciados ante organismos y organizaciones internacionales".