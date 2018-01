Rivero insiste que Código del Sistema Penal no es dictatorial

La diputada por el Movimiento Al Socialismo, Susana Rivero, aseveró ayer que el nuevo Código del Sistema Penal no es dictatorial, como la antigua norma aprobada durante el gobierno del expresidente Hugo Banzer (1971-1978); además, elimina la retardación de justicia y prioriza la vida de las personas.

"Este nuevo Código del Sistema penal empieza por la humanidad, la vida, luego la dignidad de las personas porque esos son los valores sagrados que protege nuestro Estado (...), se acaban la retardación de justicia, las chicanas, los incidentes, las recusaciones", explicó.

Añadió que la primera parte de esa norma habla de política criminal, la segunda de conductas reprochables, la tercera de procesal penal y la última parte de la transformación institucional de los modelos de gestión y de cómo trabajan las instancias de justicia.

"Esta norma tiene tres códigos en uno y por eso se llama Código del Sistema Penal, no solamente Código Penal", remarcó.

Por otra parte, dijo que la derecha quiere volver al poder con trampas y mentiras al oponerse al nuevo Código del Sistema Penal, como lo hicieron con el proceso Constituyente y la Reforma Agraria.

"Esa gente que quiere volver al poder con trampa, que no tiene ética moral para decir que no me gusta el Gobierno y no dicen voy a plantear un proyecto de derecha estratégica alternativa al Gobierno, no tienen el valor, el coraje ni la ética que debe primar en democracia", cuestionó.

Por su parte, el abogado penalista, Iván Lima, dijo que la abrogación de todo el Código del Sistema Penal, como plantean asambleístas de la oposición con una huelga de hambre, sería irresponsable sin plantear una norma alternativa y afectaría a la población.

"Creo que abrogar el Código daña a la sociedad, a esas 18.000 familias que están con presos sin condena, a todos los bolivianos de los más de 100.000 bolivianos que no tienen justicia, no tienen impunidad estructural en este momento es una irresponsabilidad plantear la abrogación si no dices algo alternativo", sustentó.

El experto dijo que los denominados "memes" que circulan en las redes sociales, sobre el nuevo Código del Sistema Pernal, tienen información falsa que distorsiona la realidad de esa norma.