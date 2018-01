Miles de movilizados en el país exigen se abrogue el Código Penal

Las protestas se agudizan contra la nueva ley penal pese a que Morales anunció que da un plazo de un año para "debatir" sobre los artículos que son objetados por varios sectores y abrió la posibilidad de modificarlos.

Las protestas en Bolivia en contra del nuevo Código del Sistema Penal no cesan y exigen su abrogación, pese al anuncio del presidente Evo Morales de que su Gobierno debatirá la norma con sectores sociales para hacer los ajustes que sean necesarios.

Las manifestaciones se concentran esta jornada en Cochabamba, una de las principales ciudades del país, donde se cumplió un paro ciudadano para exigir al Gobierno la abrogación del código penal.

Multitudinaria protesta

La medida, convocada por el Comité Cívico de Cochabamba, tuvo respuesta sobre todo de organizaciones vecinales y sindicatos de transporte, que realizaron bloqueos callejeros y de las carreteras que conectan a la ciudad con el resto del país, según mostraron los canales de televisión locales.

La terminal de autobuses suspendió los viajes hacia otras regiones bolivianas a causa de los bloqueos.

La masiva marcha recorrió las principales calles de Cochabamba, desde la plaza de las Banderas hasta la plaza 14 de Septiembre.

El presidente del Comité Cívico, David Torrelio, calificó la medida de "contundente" y pacífica; "Es la gente, el pueblo de Cochabamba que salió a rechazar el Código Penal, con esta muestra el presidente Evo Morales debe escuchar al pueblo, abrogar esta norma y convocar a todos los sectores a mesas de trabajo y elaborar una nueva ley que beneficie a todos los bolivianos, y no los castigue, no queremos parches", señaló Torrelio.

Por su parte, el expresidente del Comité Juan Flores Encinas anunció que se coordinará con otros comités cívicos para realizar un paro nacional con bloqueo de carreteras. Además, expresó su rechazo hacia el fallo del Tribunal Constitucional que habilitó la repostulación indefinida de las autoridades del ejecutivo.

Mientras, el alcalde de Cochabamba, el opositor José María Leyes, destacó la contundencia del paro ciudadano, que según dijo también reclama que el presidente Morales respete los resultados del referendo constitucional de 2016 que le negó la posibilidad de volver a postularse en las elecciones de 2019.

Una consulta el 21 de febrero de 2016 rechazó la posibilidad de que Evo Morales opte al que sería su cuarto mandato consecutivo, ya que la Constitución que él mismo promulgó establece un máximo de dos seguidos, pero un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia a finales de 2017 le habilitó para presentarse de forma indefinida.

Mientras en La Paz, capital administrativa de Bolivia, hubo una marcha de comerciantes, universitarios y trabajadores del sector salud.

La Central Obrera Boliviana (COB) cumplió ayer su tercer día de movilizaciones contra el Código Penal. Considera que afectará el derecho a la protesta de los trabajadores.

Hoy miércoles el ente sindical se reunirá en un ampliado nacional donde analizarán la nueva norma y determinarán su posición respecto a ésta y a los conflictos que vive el interior del país.

"Basta de engaños, basta de mentiras, porque este Código ya está aprobado, no se puede consensuar, no se puede debatir, lo que está buscando es dilatar, desmovilizar. No lo podemos tolerar y para eso el pueblo tiene que estar bien unificado", manifestó el secretario ejecutivo de ente sindical, Guido Mitma, durante el mitín realizado en la plaza San Francisco tras la movilización de esta y otras organizaciones.

También en Potosí se movilizaron transportistas de carga pesada y el Comité Cívico Potosinista para reclamar la derogación total del código penal.

La semana pasada, la región de Santa Cruz, la más próspera y grande del país, también cumplió un paro convocado por dirigentes cívicos con la misma exigencia.

Las protestas contra la nueva ley penal continuaron pese a que Morales anunció el lunes que da un plazo de un año para "debatir" sobre los artículos que son objetados por varios sectores y abrió la posibilidad de modificarlos, si el Gobierno considera demostrado que afectan a los disconformes.

La nueva norma, promulgada el mes pasado, tiene un plazo de año y medio antes de su entrada en vigor.

El nuevo código generó movilizaciones de médicos, que durante mes y medio se pusieron en huelga, maestros, transportistas, sindicalistas y las Iglesias católica y evangélica, entre otros, por considerar que criminaliza su labor con penas hasta de cárcel por cuestiones como la mala praxis profesional.

En un acto de inauguración de obras en el departamento de La Paz, Morales criticó que la oposición difunda "mentiras y mentiras" sobre el nuevo código penal a través de redes sociales.

Anunció que próximamente se comenzará a informar cómo la nueva norma "beneficia a los trabajadores, al pueblo boliviano".