Arce: Asamblea Legislativa aprobó Código sin suficiente socialización

El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, criticó ayer a la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo que sustenta al Ejecutivo, porque "no ha habido suficiente socialización" del Código del Sistema Penal antes de su aprobación, aunque defendió que "como nunca antes hay una gran voluntad" del Gobierno para mejorar esta norma.

"Lo primero que se tiene que hacer es conocer el Código, se han vertido una serie de falsedades sobre este Código, se han dicho una serie de mentiras que no corresponden a la verdad. Lo primero que tenemos que hacer y ahí sí hay que reconocer, hay que hacer una autocrítica, una crítica a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no ha habido la suficiente socialización como lo han establecido diferentes sectores sociales. No ha habido la suficiente socialización para que sea conocido antes de su aprobación", señaló.

Destacó la oportunidad de un año para hablar con la verdad y tener mejoras en el marco de la apertura realizada por el presidente Evo Morales y el trabajo de la Asamblea Legislativa que ya ha realizado invitaciones para disipar las mentiras y si hay situaciones que puedan mejorar, serán bienvenidas.

Arce puntualizó que las movilizaciones no tienen justificación tras el anuncio de Morales de que se abrirá un periodo de un año para debatir el texto.

"Ninguna medida de presión se justifica, a no ser que esta se base en fines oscuros, mezquinos, sectarios y políticos", señaló Arce.