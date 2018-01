Intensifican operativos en zonas de La Paz en busca de pareja desaparecida en año nuevo

El comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, informó ayer que los operativos de búsqueda de la pareja que desapareció en año nuevo se intensificaron en algunas zonas de La Paz, donde se presume utilizaron el celular de Jesús Cañisare.

"Se ha realizado la búsqueda en Pampahasi, por el sector de Semapa, alguien ha utilizado el celular de Jesús Cañisare mediante la torre de comunicación más cercana, entonces se trata de un trabajo complejo y muy complicado que estamos realizando", explicó.

Acotó que las pesquisas "darán muy pronto resultados" para esclarecer ese caso, tomando en cuenta que hay cinco personas detenidas como sospechosas de la desaparición de Carla Bellot y Jesús Cañisare.

"No podemos en este momento hacer apreciaciones de nada, lo que si estamos haciendo es investigar, sin embargo, no podemos dar una apreciación de que están o no con vida, serán las investigaciones finales las que nos llevarán a establecer todos los extremos", remarcó.

Según la denuncia de los familiares, la pareja salió de su domicilio a primera hora del primero de enero y se dirigió a la discoteca "Planta Baja", ubicada en la calle Figueroa de la ciudad de La Paz, donde fueron vistos por última vez al promediar las 05h00.