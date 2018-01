Detienen a exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista por caso terrorismo

Efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la policía boliviana, aprehendieron en Cotoca, Santa Cruz y luego trasladaron a La Paz al exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Alfredo Saucedo, acusado de participar en el caso terrorismo, informó ayer el fiscal Marco Antonio Rodríguez.

"La orden de aprehensión creo que ha sido emitida en junio del año 2015 por parte del Tribunal Primero de Sentencia y recién el día de hoy pudo ser ejecutada", dijo escuetamente a los periodistas.

Sobre Saucedo pesaba una orden de aprehensión desde el 9 de julio de 2015 luego de ser declarado rebelde ante la ley y fue acusado de reclutar personas para el grupo de Eduardo Rosza, dentro el caso terrorismo.

El detenido a su arribo a dependencias judiciales de la sede de Gobierno dijo que todos estos años se encontraba trabajando en Santa Cruz y alegó su inocencia.

"No tengo conocimiento de nada, no sé de quién me hablan ni conozco", dijo a los periodistas a su ingreso a celdas judiciales.

La audiencia de medidas cautelares fue fijada por el Tribunal Primero de Sentencia para mañana viernes.

La investigación del caso terrorismo se inició el 15 de abril de 2009 luego del atentado terrorista que se registró a la casa del desaparecido Cardenal Julio Terrazas en el departamento de Santa Cruz.