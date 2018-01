Legisladores del MAS deben renunciar por un mínimo de dignidad

"Diputados que aprobaron el Código del Sistema Penal y senadores que la sancionaron, deben renunciar, porque el Presidente al decidir su abrogación, demuestra la incapacidad y falta de idoneidad de los mismos".

"El magisterio, la Central Obrera Boliviana, docentes, universitarios, administrativos de la UMSA y UPEA, instituciones cívicas, constructores, transporte pesado, transporte libre, rentistas jubilados, periodistas, empresarios privados, plataformas ciudadanas, amas de casa, campesinos, juntas vecinales, gremialistas, colegios de abogados y de profesionales, lograron que Evo Morales abrogue el código Frankenstein, maldito, plagiado de otras realidades ajenas a la de Bolivia", señaló el dirigente del magisterio José Luis Álvarez.

Expresó "el soberbio Presidente fue arrinconado por la decisión del pueblo, sobre todo trabajador, para que no prosiga atentando contra la Constitución y las organizaciones laborales, dividiendo o creando artificiales y meteóricas direcciones sindicales paralelas que se esfumaron con el viento de la verdad y fortaleza de nuestro pueblo".

"Nadie cree a un Presidente mentiroso -aseveró el dirigente sindical-, Morales afirmó que respetaría los resultados del referéndum del 21 de febrero y maniobró para que sus súbditos del Tribunal Constitucional Plurinacional, en forma inaudita, ilegal, inconstitucional, le confiriera poder absoluto para postular en forma indefinida a reelecciones, esos jenízaros ya debían ser procesados por el Ministerio Público por haberse constituido poco menos que en asambleístas constituyentes al interpretar a su modo y en forma canallesca el tratado internacional del Pacto de Costa Rica, en torno a los derechos humanos, que específicamente en el Art. 23 se refiere a derechos de los ciudadanos frente al abuso de gobernantes autoritarios como lo son Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, los del TCP han incurrido en prevaricato, han asumido prerrogativas, facultades y decisiones que solo corresponde a una Asamblea Constituyente, por lo que Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden ser candidatos, postulantes, a nuevas reelecciones, el pueblo boliviano en todos sus segmentos y sectores el 21 de febrero dijo No a la reforma del Art. 168, de la Constitución Política del Estado, dijo No a la reelección, si no se modificó dicho artículo, está vigente en toda su extensión y mandato, por eso por el solo hecho de desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, los ahora exmagistrados, diría mejor, los ex empleados del TCP, que emitieron la Resolución Nº 084, deben ser encarcelados para sentar un gran precedente, para que nunca más por canonjías o por incapaces otros magistrados intenten también violar principios universales que rigen la materia de respeto a la decisión del soberano".

Anunciar la "abrogación", no significa que ya lo hubieran hecho los Diputados y Senadores titulares del MAS que aprobaron y sancionaron el Código defenestrado, por un mínimo de dignidad, si la tienen, deben renunciar y habilitar a sus suplentes, por tanto convocamos al pueblo de Bolivia a seguir en las calles hasta que Morales Ayma y García Linera se comprometan públicamente, ante presencia de representantes de todos los sectores nacionales ,de organizaciones internacionales de derechos humanos, que cumplirán con la decisión de los bolivianos efectuada el 21 de febrero de 2016 de no postularse para las elecciones próximas, mucho más porque el pueblo tiene el derecho de pedir a otro Gobierno investigar todos los actos de corrupción que se hubieran generado en los espacios públicos de poder por parte de servidores públicos del MAS, durante el ejercicio de estos 12 o más años, ese es el miedo de Morales y García Linera, que se descubra otros ilícitos semejantes al del Fondo de Desarrollo Campesino, de los 40 millones de dólares perdidos por el Ministerio de Defensa por barcazas chinas inexistentes, de dineros robados en el Banco Unión, de las adquisiciones sin licitaciones públicas, de los montos reales obtenidos por la venta de gas a Brasil, Argentina, Paraguay, de los créditos obtenidos de organismos internacionales y de otros Estados, de montos de las condonaciones de deuda a Bolivia por parte de organismos internacionales y Estados y en qué obras y cuánto se invirtió, por ejemplo en salud y educación, no hubo inversión alguna", enfatizó el principal dirigente ejecutivo del magisterio nacional.