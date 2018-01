Fabol pide cumplir con los fallos en el caso de Real Potosí para dar vía libre al inicio del torneo

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) pidió a la dirigencia del fútbol profesional hacer cumplir con las sanciones que cayeron sobre Real Potosí por las deudas económicas a jugadores de anteriores gestiones y una vez que este tema quede resuelto dará vía libre para el inicio del torneo Apertura.

La reunión entre la agremiación y el Consejo Superior de la División Profesional finalizó ayer con el compromiso de que Fabol tendrá una cita este jueves por la mañana con los dirigentes de Sport Boys, Real Potosí y San José, entre los casos principales, para llegar una solución a los problemas económicos.

"Es un tema de principios, imaginen si no se cumple el fallo y Real Potosí juegue el torneo cuando ya es un equipo sancionado y por negligencia de la Federación es que no se le quitan seis puntos y ese equipo no ha sido descendido. Tiene que encontrarse una posición y nuestra posición la dejamos en claro, no va a cambiar", declaró David Paniagua al final de la reunión.

Fabol quiere hacer cumplir la norma: la entidad perdió tres puntos por no pagar las deudas en primera instancia, de acuerdo a Paniagua días atrás debería recibir una sanción de otros tres puntos y de ahí perder la categoría, y volvió a mencionar su sorpresa porque la dirigencia incluyó a este club en el torneo Apertura.

El tema económico es otro asunto que requiere atención, por eso Fabol se reunirá con los clubes para llegar a un consenso. "Será una reunión directa con los clubes que tienen mayores problemas de deudas. Con el seguro médico se encontró una buena salida (nueve de los 14 cumplen con este requisito), el contrato modelo único se lo va a trabajar con mayor tiempo", declaró Paniagua.

El presidente del profesionalismo, Carlos Ribera indicó que la mayor cantidad de los pedidos de la agremiación fueron cumplidos y considera que: "El campeonato va a comenzar este sábado".

Sobre los puntos perdidos por los lilas por concepto de deudas, Ribera indicó que: "Real Potosí ingresa con menos tres si no ha cancelado en el término que el Tribunal ha indicado. Ellos (Tribunal) tienen que informarnos que hagamos cumplir el fallo. El Tribunal no se reúne todos los días y esperemos que lo haga a la brevedad. Vamos a cumplir los fallos que nos lleguen".

En la reunión con los representantes de Fabol, Ribera y los dirigentes de los clubes expusieron que hicieron todo el esfuerzo posible para pagar las deudas y en el caso de Real Potosí se bajó el monto de 350 mil a 122 mil dólares en medio año.

En segundo plano de importancia quedó la aprobación del reglamento del campeonato, revisando con detenimiento cada artículo para evitar problemas y malas interpretaciones como ocurrió el año pasado.