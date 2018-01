El bicampeón se estrena con una goleada

Con una goleada de 5 a 1 sobre el plantel de Wisltermann, el vigente campeón nacional, Bolívar estrenó su título ayer en el estadio Hernando Siles, de La Paz, por la primera fecha del campeonato Apertura de la División del Fútbol Profesional Boliviano, en el que conforma el Grupo "A".

Fue la tarde esperada para los celestes y el cuerpo técnico, aprovecharon todas las oportunidades de gol que se les presentó y se fueron al descanso con las manos llenas. Mientras que el rival mostró muchas falencias en el campo de juego, la preocupación del entrenador Álvaro Guillermo Peña era evidente, no es para menos ya que el jueves debe enfrentar a Oriente Petrolero en Santa Cruz por la Copa Libertadores de América.

Los celestes paceños ingresaron al campo de juego con una sola idea lograr la victoria en el estreno del Campeonato Apertura en el que además los errores no son aceptables considerando el nuevo sistema que se juega después de mucho tiempo en el que también no se considera el gol diferencia, algo que no cayó bien a todos los técnicos, pero de esa manera comenzó el torneo.

Bolívar puso en evidencia la ambición que tenía con una rápida jugada en el que Marcos Riquelme logra anotar el primer tanto a los 50 segundos de iniciado el juego, la jugada se genera por el sector de Jorge Flores quien arranca y envía la pelota al centro del área de peligro donde estaba bien ubicado el argentino quien gana en el salto y de cabeza convierte el 1 a 0.

Minutos después los rojos cochabambinos generan una jugada de peligro, el delantero Gilbert Álvarez escapa y convierte el tanto pero el árbitro José Jordán (Sucre), invalida el tanto por una supuesta posición adelantada, la determinación no gustó para nada a los visitantes que se van en contra del juez, quien ya había anunciado su determinación.

Los rojos no se conforman con la derrota, atacan en el minuto 33 el jugador de Bolívar, Erwin Saavedra en su intento de despejar la pelota toca con la mano, el árbitro estaba cerca de la jugada y cobra la pena máxima a favor de los rojos, rápidamente Cristian Chávez pide la pelota se para frente al arquero Rómel Quiñonez toma impulso y remata dudando, el balón sale del campo de juego, el técnico del aviador no podía creer lo que pasaba con sus dirigidos.

Cuatro minutos después los jugadores de Bolívar se van al ataque, corre Riquelme quien es acompañado por Ernesto Rodríguez, el primero observa en mejor posición a Jaime Arrascaita le pasa la pelota para que convierta el segundo tanto para los celestes (2-0 parcial). A los 41´el árbitro cobra un segundo penal, pero esta vez para Bolívar, Juan Carlos Arce se encarga de rematar sólo como él sabe, con convicción (3-0).

Era la tarde de los celestes, corre Arce que manda la pelota al centro del arco, el violento remate es despejado por el arquero Alex Arancibia, pero estaba cerca Riquelme para cabecear y certificar el 4 a 0, ante los errores defensivos y la serenidad de los locales quienes no pierden las oportunidades que se les presentó.

Los rojos cochabambinos convierten el tanto del honor a los 78 minutos mediante su atacante Gilbert Álvarez quien aprovecha las distracciones de los celestes, era el 4 a 1 parcial. Aún quedaba tiempo para seguir los ataques que generaba Bolívar, uno de los jugadores desequilibrantes del celeste, Jorge Flores sella su buna tarde con un golazo (m.87), el futbolista recibe un pase de Arce que se da tiempo para acomodarse y sobre la marcha remata para sellar el 5 a 1 definitivo.