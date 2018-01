Rada: desafíos planteados por Morales se basan en estabilidad económica de Bolivia

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró ayer domingo que los cinco desafíos planteados por el presidente Evo Morales en su informe al país el 22 de enero, se basan en la estabilidad económica que tiene Bolivia y no se trata de ambición.

"A partir de la economía nacional se va a permitir que nuestro país cuente con los recursos económicos como para hacer estas cinco proyecciones que el presidente ha planteado, entonces son sueños posibles de realizar, no es que aquí hay demasiada ambición o es que no hay una base sobre la cual no se pueda plantear estos cinco desafíos", dijo a los medios estatales.

Rada explicó que en el primer desafío relacionado a la industrialización, se necesita inversión que debe estar acompañada por el sector privado porque -añadió-, el Estado cumple con su responsabilidad de invertir para generar mayores ingresos para el país.

"El primer desafío tiene que ver con esto, la inversión pública se va a mantener, va a incluso a crecer durante este año, el Estado cumple por lo tanto con su responsabilidad de generar mayor movimiento económico y lo que el presidente ha hecho es plantear el mismo desafío al sector privado", precisó.

En relación al segundo desafío, Rada dijo que es imperioso que se apliquen cambios y transformaciones en el sistema de salud a partir del último conflicto que se desató con el sector médico que desnudó grandes falencias en esa área que deben ser urgentemente resueltos.

"Lo que ha planteado el presidente es que vayamos hacia el Seguro Universal de Salud y hagámoslo de manera consensuada y para ello el encuentro nacional por la salud y por la vida que se va a realizar dentro de poco, el presidente ha planteado la necesidad de comenzar también hacer cambios en el sistema nacional de salud", señaló.

Indicó que en el tercer desafío està en dar un salto en la educación técnica tecnológica, sin dejar de lado el tema de infraestructura que seguirá con la construcción de nuevas unidades educativas en el país.

Sobre el cuarto desafío, el Ministro de la Presidencia indicó que el objetivo del presidente es bajar la tasa de desempleo que existe en el país que de todos modos es la más baja en Sudamérica, y anunció que se realizarán políticas que generen mayor empleo sobre todo para los jóvenes.

Rada enfatizó que el quinto desafío tiene que ver con el tema de mejoras en la justicia boliviana, pues a partir de la abrogación del Código de Sistema Penal debe generarse un debate para construir un nuevo código, moderno en el ámbito penal.

Aseguró que Bolivia cuenta con un gobierno de los movimientos sociales aspecto que se mantendrá inalterable con un diálogo franco con el pueblo.

"No solamente con los movimientos sociales que son una parte tan importante de la población, desde mi punto de vista mayoritario, pero hay otros sectores que con todos ellos se va a dialogar y se va a coordinar como corresponde", complementó.