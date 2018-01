Legisladores del MAS se aplazaron no tienen competencia para CSP

"El código denominado Frankenstein por abogados del foro nacional y paceño, es atribuido a la falta de conocimientos de los diputados y senadores del MAS en torno a elaborar una norma que necesariamente debía haber sido consensuada con los sectores que conforman el colectivo social", afirmaron analistas.

Según los Dres. DAEN. Ronald Torres Armas y Wenceslao Jáuregui, constitucionalistas y analistas jurídicos, los senadores y diputados del partido gobernante que conforman dos tercios en el Legislativo no comprendieron el reclamo de profesionales médicos y de salud.

Peor no entendieron qué especificaba cada artículo, cada título, parágrafo, numeral, del "excódigo del Sistema Penal" elevado a rango de Ley Nº 1005, por tanto menos podían explicar sobre el contenido del texto.

Para qué intentar justificar lo injustificable del CSP

"Después de la tranca al corral", no es correcto tratar de justificar una ley abrogada, como pretenden el presidente del Senado, José Alberto Gonzales y la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, sino saber qué es lo que provocó la repulsa nacional contra quienes abiertamente obraron en contra de disposiciones constitucionales, causando multimillonario gasto, sea de organismos de crédito internacional o de alguna otra dependencia estatal.

Se apuraron en levantarla mano sin pensar

"No es la primera vez que por apurarse a levantar la mano sin pestañear ni observar una coma, los legisladores oficialistas cometieron varias contradicciones entre leyes como pasaremos a detallar en próximas ediciones", indicaron dichos profesionales.

"El atentado del Art.205 en contra de los profesionales y acto de ejercerlos, despertó al león dormido, muchos otros actores sociales, entre ellos del transporte pesado, periodistas, abogados, gremiales, etc., acudieron a asesorarse de letrados y la repulsa se fue convirtiendo en una especie de vorágine primero luego en un rugir de volcán próximo a hacer explosión.

El ignorar que el Primer Poder (Órgano) del Estado es el Legislativo y someterse al Segundo Poder (Órgano Ejecutivo) ocasionó que la furia contenida contra los desmanes de servidores públicos, corrupción, nepotismo, desconocimiento de normas legales, diera impulso a la clase media a liderar la protesta con un sentido de servicio social público, salud, en la cual se enrolaron otros importantes segmentos calificados de presión intelectual como es la UMSA,UPEA, profesionales en general, que tuvieron en la gente joven el aporte necesario para hacer retroceder al gobierno y hacerle entender que ya el pueblo no soporta que se obre en contra de la Constitución en forma autoritaria y desconociendo prerrogativas y facultades constitucionales de cada Órgano de Poder".

Se aplazaron, se aplazaron, no tienen derecho a desquite

"Ni duda quepa, los diputados y senadores del MAS, se aplazaron; ya no tienen competencia para pretender hacer o intervenir en un nuevo código de Procedimiento Penal, eso de sistema no procede por cuanto arbitrariamente se pretende colar procedimiento y sanción, cuando cada cual tiene tratamiento jurídico distinto.

Se aplazaron porque lo único que hicieron fue retardar la explosión del descontento nacional y que ahora se extiende para que el gobierno respete la voluntad del pueblo expresada el 21 de febrero de 2016".

"Lo curioso, que no es una anécdota o algo parecido, es que un abogado argentino, que se dijo es asesor del gobierno de Maduro, Venezolano, hubiera cobrado una suma exorbitante, no de un organismo internacional sino del Estado boliviano y que es preciso que los Presidentes de ambas Cámaras hagan conocer a la población, de no hacerlo ahora habrá otro momento de la historia de Bolivia, en que se escribirá la sanción que recaiga en contra de ellos, por cuanto nada es absoluta todo es relativo, mucho más la política y politiquería es pasajera.

En conclusión, los actuales parlamentarios del MAS ya no tienen competencia para intervenir en la redacción, análisis y conclusiones sobre un nuevo procedimiento penal (reiteramos no de sistema penal), porque se aplazaron, no existe desquite, para volver a incurrir en daños en contra de la economía nacional y dictar resoluciones contrarias al ordenamiento constitucional".

El pueblo debe conformar, al igual que la Coordinadora y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) una sólida alianza con profesionales campesinos, indígenas, gremiales, cooperativistas mineros, que hagan entender al Gobierno, que toda norma antes de ser promulgada debe ser analizada, consensuada, confrontada y mejorada, por ante el Primer Poder del Estado, actual Órgano Legislativo".