Después de interpelación, Campero por motivos de salud pediría su reemplazo

La situación política partidaria de Ariana Campero y la exigencia de diversas organizaciones masistas, sobre todo del sector de "las Bartolinas, en defensa del proceso de Cambio y de la figura del Presidente Morales" pone en complicaciones al gobierno.

En la última interpelación convocada por la oposición, después de defender su profesión y aclarar que asistió partos en una región del altiplano, la Ministra fue apoyada por parlamentarios del MAS, muchos a "regadientes", porque se ve que próximamente otros diputados y senadores opositores y de organizaciones de salud, pedirán nuevas interpelaciones y saldrán a las calles hasta lograr que ella sea renunciada, ante tal extremo y para que el Gobierno no siga "sufriendo los embates de la derecha", se le habría dado la iniciativa de que ella proponga, a poco tiempo, su reemplazo por motivos de salud.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Dr. Larrea, en declaración a redactores de JORNADA manifestó "en diversas oportunidades señalamos que el tema del descuento por días no trabajados no procede, porque el paro general fue por necesidad de defender los derechos del sector salud, de pretender coaccionarse a los médicos y/o a los trabajadores, puede ocasionar nuevas marchas de protesta por incumplimiento de convenio del Gobierno, los descuentos no proceden por cuanto con la abrogación del Código del Sistema Penal (CSP), objeto de nuestras peticiones y paro sectorial apoyado por otros sectores, se demuestra que no estábamos equivocados, era un Código atentatorio a las profesiones y a todo acto profesional, la Ministra en lugar de querer defenestrarnos debería agradecer a los médicos, al sector salud y al pueblo de Bolivia, porque el Presidente entendió que dicho Código de punta a rabo era negativo para la salud democrática de Bolivia, además antes del paro medico se dio a conocer públicamente al Ministerio de Trabajo y otros entes del Gobierno, los motivos de la reacción social del sector, por fuerza mayor, amparado por la Constitución Política del Estado y el Derecho de Gentes, por tanto no procede ninguna clase de descuento por una acción que tuvo aceptación del Gobierno, la abrogación del Código del Sistema Penal".