Loma y Febora entran en conflicto por la formación del equipo de raquetbol

La raquetbolista cochabambina Carola Loma denunció ayer irregularidades en la formación del seleccionado boliviano de raquetbol, tras la realización del campamento celebrado el fin de semana en Santa Cruz, y por su parte, el presidente de la Federación Boliviana de Raquetbol (Febora), Gonzalo Alcoreza aclaró que se cumplió con todos los procedimientos para armar el representativo para los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Loma calificó de ilegal el campamento que hubo en la ciudad de Santa Cruz y reclamó un lugar dentro del equipo después de haber quedado como segunda en el torneo nacional evaluativo disputado en Sucre (18-21 de enero), que fue postergado en principio por los conflictos sociales.

"En Santa Cruz nos indican que el Nacional de Sucre ya no es válido y que se iba a hacer un campeonato a puertas cerradas para determinar la selección", declaró Loma en conferencia de prensa en la capital valluna. La deportista no finalizó la competencia en la capital oriental porque sufrió una lesión (desgarro muscular de 14 milímetros).

Alcoreza aclaró que todos los dirigentes y jugadores conocían de la disposición de la Febora. Los 12 mejores raquetbolistas y diez damas del torneo en Sucre pasaron a la preselección y tenían conocimiento de que iba a celebrarse un campamento en Santa Cruz.

"Una noche antes de iniciar el campamento, los entrenadores establecieron las normas y qué se iba a hacer en el campamento. Nadie dijo nada, no hubo ninguna observación", explicó Alcoreza y aclaró que Loma no tomó la palabra en esta ocasión.

Por la lesión, Loma fue trasladada a un centro médico en compañía de Alcoreza. El diagnóstico preliminar establecía una baja de dos semanas, el titular de la Febora le indicó a la deportista que iba a hablar con los entrenadores. Después de una evaluación, los técnicos a cargo del campamento decidieron dejar a un lado a Loma y continuaron los partidos del campamento.

En la conferencia, la tarijeña Brenda Laime también hizo su reclamo. La deportista mencionada no participó del campamento, porque el fin de semana pasado estaba jugando en el Sweet Caroline Open, en Greenville, Carolina del Sur (Estados Unidos).

Laime quedó cuarta en el nacional en Sucre y como parte de su preparación viajó al país del norte para jugar el torneo internacional. Sobre esto, el presidente federativo informó que la mamá de la deportista pidió que la concentración se postergue en una semana, pero en un siguiente comunicado dijo que su hija asistirá a Santa Cruz.

Al final, Laime decidió viajar a Greenville, donde llegó a los cuartos de final, instancia en la cual enfrento a Sharon Jackson (7-15) y 1-15). La representante de Tarija se considera en condiciones de jugar por Bolivia.

"No puede decirles a las chicas (jugadoras) que estuvieron en el campamento que ya no estarán en la Selección. Con qué cara les diría eso. No es justo", explicó Alcoreza.

El seleccionado está formado de esta manera: Valeria Centellas, Jazmín Sabja, Jenny Daza, Estefany Barrios, Conrado Moscoso, Carlos Keller y Roland Keller. Con la opción de que Kadin Carrasco se sume, dependiendo si Conrado elige ir en dobles o singles.