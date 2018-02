Elecciones y reconocimiento a Constituyente frenan diálogo, dice antichavismo

Las condiciones de las futuras elecciones presidenciales y el reconocimiento de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) son los dos principales escollos que frenan el acuerdo entre Gobierno y oposición en los diálogos en la República Dominicana, aseguraron antichavistas.

Tras una cuarta ronda de diálogos que se extendió por tres días los equipos de la oposición y el Gobierno regresaron a Caracas para consultar sobre estos días y concretaron en reunirse de nuevo, en principio, el próximo lunes para intentar llegar a un acuerdo definitivo.

Acuerdo al que, según el diputado opositor, Luis Florido, y el asesor del equipo antichavista, Jorge Roig, no se llegó por las diferencias que todavía existen en cuanto a las condiciones definitivas de las presidenciales y el reconocimiento de la ANC, órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas.

"No se puede resolver el tema de la Constituyente con un acuerdo porque no tenemos la entidad, nosotros no podemos reconocer la Constituyente, es el pueblo el único que puede hacerlo y el pueblo no la reconoció porque no votó por ella", aseguró Florido, que aclaró que habla en nombre de su partido Voluntad Popular (VP).

VP es uno de los cuatro partidos opositores en Santo Domingo, pero esta vez decidió abstenerse como protesta por, entre otros motivos, la decisión unilateral de la ANC de ordenar elecciones presidenciales para antes de mayo.

Sobre los comicios para la jefatura de la República, Florido señaló que una elección solo puede convocarse seis meses antes de que ocurra pues "así está establecido en la ley" y que si es en menor tiempo "tiene que ser acordado por ambas partes y tiene que haber las garantías electorales suficientes".

"No puede haber elecciones sin garantías, elecciones sin garantías son una trampa cazabobos", sostuvo y añadió que en caso de darse unas elecciones limpias "no hay forma" de que el presidente Nicolás Maduro -a la espera de su confirmación oficial como candidato del oficialismo- "gane".

Por su parte el también expresidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig, defendió en una entrevista radiofónica que la decisión de la ANC de decretar los comicios electorales centró las conversaciones de estos días.

"Por motivos de la convocatoria apresurada que se hizo de unas elecciones (presidenciales)", la "negociación ha estado centrada fundamentalmente en el tema electoral", comentó.

Reconoció asimismo que por este motivo el punto del reconocimiento de la Constituyente no se discutió "demasiado" a pesar de que ha sido "una piedra de tranca".

"En estos momentos privilegiando el tema electoral (...) la oposición no va a ceder en reconocer una Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno va a insistir", puntualizó.

Otro de los puntos de desencuentro fue la afirmación del vocero del oficialismo, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, desmentida poco después por la oposición, de que se llegó a firmar un preacuerdo.

Sobre este tema Maduro aseguró poco después en un acto en Caracas que sí se firmó un preacuerdo al que dijo que le hizo "algunas correcciones".

"Se firmó un acta privada con los preacuerdos de los puntos que ya han sido conversados y resueltos entre la delegación bolivariana revolucionaria (...) y la delegación de la derecha venezolana", aseguró.

Además del tema electoral y cambios en el Consejo Nacional Electoral, del que desconfían, la oposición pide en la República Dominicana que se abra un canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas, la liberación de todos los que considera "presos políticos" y la restitución de los poderes del Parlamento, de mayoría opositora.

Por su parte el oficialismo pide, junto con el reconocimiento de la ANC, que se levanten las sanciones económicas internacionales contra el Estado.