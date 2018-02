Canciller chileno Muñoz carga contra abogado español de Bolivia en La Haya

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, la emprendió ayer martes contra el abogado de Bolivia, el español Antonio Remiro Brotons, al que acusó de tornar en un activista de la reivindicación marítima de Bolivia más que un hombre de leyes.

Antonio Remiro Brotons "se ha tornado en un activista más que un abogado que debe tener objetividad", dijo Muñoz durante una declaración efectuada en la capital peruana de Lima, sede de una reunión del denominado Grupo de Lima, para analizar la situación de Venezuela.

Los dichos de Muñoz, registrados por Bio Bio de Chile, se materializaron después de que el letrado español afirmara que "el derecho no siempre está en pos de la justicia".

"La Haya es una corte basada en el derecho y porque ellos (los bolivianos y sus abogados) fueron los que acudieron a esa instancia" comentó Muñoz.

Bolivia y Chile litigan desde 2013 en La Haya, sede del alto tribunal internacional, a cuya autoridad La Paz apeló para que Santiago se avenga a una negociación de buena fe y efecto vinculante que remate en la restauración de la cualidad marítima de Bolivia.

En 1879 Chile adicionó a su jurisdicción, por la fuerza de las armas, 400 km de costa y 120.000 km2 de ricos territorios mineros de desembocadura en el mar Pacífico, que hasta antes de ese año pertenecieron a Bolivia.

Desde 1879 Bolivia es mediterránea.

Bolivia funda su demanda en la CIJ en una serie de 20 promesas de Estado, de carácter unilateral, efectuadas por autoridades chilenas para que se restituya a Bolivia una salida propia al mar.

Entre el 19 y 28 de marzo se realizarán las audiencias orales de la demanda marítima.

El fallo de la CIJ, en el juicio marítimo boliviano a Chile, debería conocerse entre setiembre y octubre que vienen.

Grupo de Lima

Con respecto al motivo de su viaje, la situación de Venezuela y los comicios convocados, afirmó que esperan dar un mensaje que la mayoría del continente comparte. Las elecciones unilaterales no cumplen con las condiciones democráticas, libres y transparentes, ni con las garantías que uno conoce, manifestó.

"Cuando hay presos políticos, candidatos inhabilitados, partidos que no se pueden validar, cuando la coalición no puede participar; todas esas condiciones no son aceptables", profundizó.

Ante una posibilidad de intervención por la fuerza en Venezuela, aclaró que "hay que descartar totalmente el uso de la fuerza. América Latina tiene demasiada historia detrás como para aceptar algo semejante".